Venezuela'daki Depremler: Ölü Sayısı 3.685'e Yükseldi - Son Dakika
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Venezuela'daki Depremler: Ölü Sayısı 3.685'e Yükseldi

Venezuela\'daki Depremler: Ölü Sayısı 3.685\'e Yükseldi
08.07.2026 09:12
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Venezuela'da 24 Haziran'daki depremlerde ölü sayısı 3.685, yaralı sayısı 16.740'a ulaştı.

VENEZUELA'da, 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 685'e yükseldi.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, iki büyük depremin yaşandığı ülkedeki son durumu paylaştı. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 685'e çıktığını kaydeden Rodriguez, depremlerde yaralananların sayısının 16 bin 740 olduğunu aktardı. Rodriguez ayrıca evlerini kaybeden vatandaşlar için kurulan geçici barınma merkezlerinin sayısının 87'ye yükseldiğini, ihtiyaç sahiplerine 9 bin 603 tondan fazla gıda ulaştırıldığını bildirdi.

Kaynak: DHA

Venezuela, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Venezuela'daki Depremler: Ölü Sayısı 3.685'e Yükseldi - Son Dakika

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