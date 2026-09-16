Venüs'ün uydusunu kendi eksenindeki yavaş dönüşü yüzünden yutmuş olabileceği ortaya konuldu - Son Dakika
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Venüs'ün uydusunu kendi eksenindeki yavaş dönüşü yüzünden yutmuş olabileceği ortaya konuldu

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Venüs\'ün uydusunu kendi eksenindeki yavaş dönüşü yüzünden yutmuş olabileceği ortaya konuldu
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ABD'deki California Üniversitesi Riverside tarafından yürütülen yeni bir astrofizik araştırması, Venüs'ün geçmişte sahip olduğu uyduyu kendi eksenindeki yavaş dönüşü nedeniyle yutmuş olabileceğini ortaya koydu.

BİLİM insanları, Venüs'ün kendi uydusunu yok ettiği için yörüngesinde dönen bir cisim olmadığını öne sürdü.

ABD'deki California Üniversitesi Riverside (UCR) tarafından yürütülen yeni bir astrofizik araştırması, Güneş Sistemi'nde Merkür ile uydusu bulunmayan tek gezegen olan Venüs'ün, geçmişte sahip olduğu bir uyduyu kendi eksenindeki yavaş dönüşü nedeniyle yutmuş olabileceğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, Dünya ile benzer kütle ve boyuta sahip olan Venüs'ün neden uydusuz kaldığını bilgisayar simülasyonlarıyla analiz etti. İncelemelerde, bir uydunun yok olması için dışarıdan gelen devasa bir kozmik çarpışmaya gerek olmadığı, gezegenin kendi fiziksel özelliklerinin uydusunu yok etmeye yettiği saptandı.

'DÜNYA AY'I UZAKLAŞTIRIYOR, VENÜS İÇERİ ÇEKİYOR'

Dünya'nın kendi ekseni etrafında yaklaşık 24 saatte dönerek oluşan enerjiyi Ay'a aktardığı ve onu yılda yaklaşık dört santimetre dışa ittiği hatırlatıldı. Kendi etrafındaki bir dönüşünü 243 Dünya gününde tamamlayan Venüs'te ise tablonun tersine işlediği belirlendi. Gezegenin aşırı yavaş dönmesi ve güçlü kütleçekimi sebebiyle, varsayımsal bir uydunun dışa açılmak yerine spiral şeklinde içeriye doğru çekildiği, kütlesi büyük uydularda bu çarpışma sürecinin çok daha kısa sürede gerçekleştiği kaydedildi.

'ÇARPIŞMA VENÜS'ÜN İKLİMİNİ DEĞİŞTİRMİŞ OLABİLİR'

Araştırmanın başyazarı Dr. Stephen Kane, simülasyonların neredeyse tamamında uydunun kaçınılmaz olarak gezegen yüzeyine çarptığını ifade etti.

Bilim insanları, böyle bir uydu çarpışmasının açığa çıkaracağı devasa enerjinin Venüs'ün jeolojik yapısını, atmosferini ve olası okyanuslarını tamamen yok ederek gezegeni bugünkü kurak yapısına sürüklemiş olabileceğine dikkat çekti. Gezegen yüzeyinin 1 milyar yıl önce büyük oranda yenilenmesi nedeniyle olası çarpışmanın doğrudan izlerinin ancak gezegenin derin katmanlarında yapılacak sismik ölçümlerle tespit edilebileceği bildirildi.

Kaynak: DHA
Amerika Birleşik DevletleriCalifornia ÜniversitesiVenüsDünyaSon Dakika

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