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Vin Diesel, eski asistanı tarafından cinsel saldırı suçlamasıyla dava edildi - Son Dakika
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BBC

Vin Diesel, eski asistanı tarafından cinsel saldırı suçlamasıyla dava edildi

Vin Diesel'in eski asistanı Asta Jonasson, ünlü aktörü 13 yıl önce cinsel saldırıyla suçladı ve ayrıca saldırıdan sonra işten çıkarıldığını iddia etti. Vin Diesel'in avukatı ise tüm iddiaları reddetti. Jonasson, Diesel'in kız kardeşi ve yapım şirketi aleyhine de dava açtı.

Vin Diesel, eski asistanı tarafından cinsel saldırı suçlamasıyla dava edildi
22.12.2023 - 12:43,
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"Hızlı ve Öfkeli" (Fast & Furious) filmlerinin yıldızı Vin Diesel'in eski asistanı Asta Jonasson, Amerikalı aktörü 13 yıl önce kendisine cinsel saldırıda bulunmakla suçladı. Jonasson ayrıca saldırıdan birkaç saat sonra Diesel'in şirketinin kendisini kovduğunu iddia etti.

Gerçek adı Mark Sinclair olan Vin Diesel'in avukatı Bryan Freedman, CNN televizyonuna bir açıklama gönderdi ve müvekkilinin tüm iddiaları reddettiğini söyledi.

Asta Jonasson Diesel aleyhine Los Angeles'ta dava açtı.

Jonasson dava dilekçesinde, Diesel'in 2010 yılında "Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu" filminin çekimleri sırasında Atlanta'da bir otelde kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve ünlü aktörün elinden zor kurtulduğunu öne sürdü.

Jonasson ayrıca Diesel'in kız kardeşi Samantha Vincent'in, saldırıdan saatler sonra kendisini aradığını ve görevine son verildiğini söylediğini belirtti.

Samantha Vincent, Diesel'in yapım şirketi One Race Films'in yöneticisi.

Vincent iddiayla ilgili yorum yapmadı.

Jonasson ise Samantha Vincent ve One Race Films şirketi aleyhine de; "cinsiyet ayrımcılığı" ve "haksız fesih" gibi suçlamalarla dava açtı.

56 yaşındaki Vin Diesel; "Hızlı ve Öfkeli" serisinin yanı sıra, "Guardians of the Galaxy" (Galaksinin Koruyucuları) , "XXX" ve "Riddick" filmlerindeki rolleriyle de tanınıyor.

Aynı zamanda "Hızlı ve Öfkeli" filmlerinin yapımcılarından olan Diesel, Hollywood'ın en çok kazanan aktörleri arasında yer alıyor.

Kaynak: BBC
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