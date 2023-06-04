Washington'da güçlü patlama sesi duyuldu - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Washington'da güçlü patlama sesi duyuldu

Washington'da güçlü patlama sesi duyuldu

05.06.2023 00:00

Washington eyaletinde akşam saatlerinde güçlü bir patlama sesi duyuldu. Panik içindeki insanlar sesle ilgili farklı düşüncelere kapıldı. Ancak olayın aslı anlaşıldı ve sesin kaynağı Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16'lardan çıkan sonik patlama etkisi olduğu öğrenildi.

ABD'nin Washington eyaletinde akşam saatlerinde güçlü bir patlama sesi duyuldu. Şehirde duyulan sesin dışında, herhangi bir patlamaya dair başka belirti olmazken, panik içindeki insanlar sesle ilgili farklı düşüncelere kapıldı.

SESİN KAYNAĞI SONİK PATLAMA

Sesin duyulup olayın sosyal medyada yayılmasından kısa bir süre sonra, olayın aslı anlaşıldı. Sesin, bölgede tatbikat yapan Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16'lardan çıktığı anlaşıldı. İlk verilere göre sesin, F-16'ların belli bir hızı aştıktan sonra yarattığı 'sonik patlama' etkisinden kaynaklandığı öğrenildi.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA: HERHANGİ BİR TEHDİT YOK

Washington DC İç Güvenlik ve Acil Durum Yönetimi, sesle ilgili spekülasyonların yayılması üzerine açıklama yaptı. Sesin tatbikat sırasında bir savaş uçağının sonik patlama yapması nedeniyle duyulduğu açıklanırken, "Başkent bölgesindeki topluluklardan bu öğleden sonra şiddetli bir patlama sesi geldiğine dair raporların farkındayız. Şu anda herhangi bir tehdit yok" ifadesine yer verildi.

Annapolis Acil Durum Yönetimi Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise, başkent bölgesinde duyulan şiddetli patlama sesinin Savunma Bakanlığı tarafından izin verilen bir uçuştan kaynaklı olduğu ifade edilerek, "Bu uçuş bir ses patlamasına neden oldu. Şu anda mevcut olan tüm bilgiler bu kadar" denildi.

YORUMLAR
500

Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Washington'da güçlü patlama sesi duyuldu - Son Dakika


Son Dakika
00:13 Galatasaray Şampiyonluğu Kutladı: Icardi ve Simge Sağın Düet Yaptı
00:09 Beklenen oldu, yer yerinden oynadı! Icardi ve Simge Sağın'dan 'Aşkın Olayım' düeti
23:36 Muğla'da Taraftar Kavgasında 1 Kişi Bıçakla Yaralandı
23:35 Muğla'da Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında 1 kişi bıçakla yaralandı
23:33 Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı seyircilerin yüzde 99'unun tercih ettiği soruda elendi
23:33 Samsun'da sele kapılan kişi hayatını kaybetti
23:32 Son Dakika: Galatasaray, 2022-23 sezonu şampiyonluk kupasını kaldırdı
23:29 Milyoner'de ilginç anlar! Takıldığı soruyu seyircilere sordu, yüzde 99'u aynı cevabı verince şaşırdı
23:31 Samsun'da sele kapılan kişi hayatını kaybetti
23:28 Son Dakika: Galatasaray, 2022-23 sezonu şampiyonluk kupasını kaldırdı! İşte coşkulu kutlamadaki tüm detaylar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2023 00:15:25. #1.11#
SON DAKİKA: Washington'da güçlü patlama sesi duyuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement