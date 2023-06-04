Washington'da güçlü patlama sesi duyuldu

ABD'nin Washington eyaletinde akşam saatlerinde güçlü bir patlama sesi duyuldu. Şehirde duyulan sesin dışında, herhangi bir patlamaya dair başka belirti olmazken, panik içindeki insanlar sesle ilgili farklı düşüncelere kapıldı.

SESİN KAYNAĞI SONİK PATLAMA

Sesin duyulup olayın sosyal medyada yayılmasından kısa bir süre sonra, olayın aslı anlaşıldı. Sesin, bölgede tatbikat yapan Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait F-16'lardan çıktığı anlaşıldı. İlk verilere göre sesin, F-16'ların belli bir hızı aştıktan sonra yarattığı 'sonik patlama' etkisinden kaynaklandığı öğrenildi.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA: HERHANGİ BİR TEHDİT YOK

Washington DC İç Güvenlik ve Acil Durum Yönetimi, sesle ilgili spekülasyonların yayılması üzerine açıklama yaptı. Sesin tatbikat sırasında bir savaş uçağının sonik patlama yapması nedeniyle duyulduğu açıklanırken, "Başkent bölgesindeki topluluklardan bu öğleden sonra şiddetli bir patlama sesi geldiğine dair raporların farkındayız. Şu anda herhangi bir tehdit yok" ifadesine yer verildi.

Annapolis Acil Durum Yönetimi Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise, başkent bölgesinde duyulan şiddetli patlama sesinin Savunma Bakanlığı tarafından izin verilen bir uçuştan kaynaklı olduğu ifade edilerek, "Bu uçuş bir ses patlamasına neden oldu. Şu anda mevcut olan tüm bilgiler bu kadar" denildi.