Washington\'da Uçak ile Askeri Helikopter Çarpıştı

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ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcu ve 4 mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personeli taşıyan askeri helikopter havada çarpışarak düştü. ABD Başkanı Donald Trump,"Önlenebilecek bir kazaymış. Bu, iyi değil" dedi.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında bir uçak ile askeri helikopter çarpıştı. American Airlines'a ait uçak ile askeri helikopter çarpışmanın ardından Potomac Nehri'ne düştü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. ABD Başkanı Donald Trump açıklamasında, " Helikopter, uzun bir süre boyunca doğrudan uçağa doğru gidiyordu. Açık bir gece ve uçağın ışıkları yanıyordu. Kontrol kulesi, uçağı görüp görmediklerini sormak yerine neden helikoptere ne yapması gerektiğini söylemedi? Önlenebilecek bir kazaymış. Bu, iyi değil" ifadelerini kullandı.