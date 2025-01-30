Washington'da Uçak ile Askeri Helikopter Çarpıştı - Son Dakika
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Washington'da Uçak ile Askeri Helikopter Çarpıştı

Washington\'da Uçak ile Askeri Helikopter Çarpıştı

ABD'nin başkenti Washington yakınlarında bir yolcu uçağı ve askeri helikopter havada çarpışarak düştü. Kazada 60 yolcu ve 4 mürettebat ile 3 askeri personel etkilenirken, ABD Başkanı Trump, kazanın önlenebilecek bir durum olduğunu ifade etti.

30.01.2025 09:17  Güncelleme: 09:19
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ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında 60 yolcu ve 4 mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile 3 askeri personeli taşıyan askeri helikopter havada çarpışarak düştü. ABD Başkanı Donald Trump,"Önlenebilecek bir kazaymış. Bu, iyi değil" dedi.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında bir uçak ile askeri helikopter çarpıştı. American Airlines'a ait uçak ile askeri helikopter çarpışmanın ardından Potomac Nehri'ne düştü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. ABD Başkanı Donald Trump açıklamasında, " Helikopter, uzun bir süre boyunca doğrudan uçağa doğru gidiyordu. Açık bir gece ve uçağın ışıkları yanıyordu. Kontrol kulesi, uçağı görüp görmediklerini sormak yerine neden helikoptere ne yapması gerektiğini söylemedi? Önlenebilecek bir kazaymış. Bu, iyi değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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