Will Smith için Oscar Ödül Töreni'nin yapımcısı, 'Polis, törende Chris Rock'a tokat atması sonrası onu gözaltına almaya hazırdı' dedi - Son Dakika
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BBC

Will Smith için Oscar Ödül Töreni'nin yapımcısı, 'Polis, törende Chris Rock'a tokat atması sonrası onu gözaltına almaya hazırdı' dedi

01.04.2022 15:24
Will Smith için Oscar Ödül Töreni'nin yapımcısı, 'Polis, törende Chris Rock'a tokat atması sonrası onu gözaltına almaya hazırdı' dedi

Oscar Ödülleri yapımcısı Will Packer, polisin tören sırasında sunucu komedyen Chris Rock'ı tokatlayan Will Smith'i gözaltına almaya hazır olduğunu söyledi.

Oscar Ödülleri yapımcısı Will Packer, polisin tören sırasında sunucu komedyen Chris Rock'ı tokatlayan Will Smith'i gözaltına almaya hazır olduğunu söyledi.

Pazar günkü tören sonrası ilk kez ABC TV'ye konuşan Packer, polis memurlarının Rock'a Smith'in gözaltına alınmasını isteyip istemediğini açıkladı.

ABC'deki Good Morning America programında gösterilen Packer'ın röportaj videosunda yapımcı, Rock ve Los Angeles polisi arasında geçen konuşmayı aktardı:

"Şöyle dediler: 'Gidip onu alacağız. Hazırız. Şu anda gidip onu almak için hazırız. Dava açabilirsin. Onu gözaltına alabiliriz'. Seçenekleri sunuyorlardı. Chris seçenekleri önemsemedi. 'Hayır, hayır, hayır. Ben iyiyim' diyordu. Ben ona 'Rock, bırak halletsinler' dediğimde bile."

Packer, polis memurlarının daha sonra Chris Rock'a, "Harekete geçmemizi istiyor musunuz?" diye sorduklarını, Rock'un yanıtının "Hayır" olduğunu söyledi.

Will Smith, eşi Jada Smith'le ilgili yaptığı şakanın ardından Rock'a tokat attığı için özür diledi.

Smith'e Rock'a tokat atmasına rağmen, En İyi Erkek Oyuncu ödülü verilmesiyle ilgili tartışmalar da sürüyor.

Variety sitesi, Packer'ın Smith'le konuştuğunu ancak ondan tören sırasında salonda kalmasını isteyip istemediğinin bilinmediğini yazdı.

Oscar Ödül Töreni'ni düzenleyen Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden Çarşamba günü yapılan açıklamada, "Smith'ten töreni terk etmesini istedik ve reddetti ancak durumu başka bir şekilde ele alabileceğimizi de kabul ediyoruz" denildi.

Akademi, 18 Nisan'da yapılacak yönetim kurulu toplantısında karar alınabileceğini ve olası cezalar arasında "Will Smith'in akademiye üyeliğinin askıya alınması ya da akademiden atılmasının" da bulunduğunu belirtti.

Rock ise son açıklamasında "Hala olanları anlamaya çalışıyorum" dedi.

Will Smith için Oscar Ödül Töreni'nin yapımcısı, 'Polis, törende Chris Rock'a tokat atması sonrası onu gözaltına almaya hazırdı' dedi
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Son Dakika Dünya Will Smith için Oscar Ödül Töreni'nin yapımcısı, 'Polis, törende Chris Rock'a tokat atması sonrası onu gözaltına almaya hazırdı' dedi - Son Dakika

BBC

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