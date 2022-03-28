Will Smith: Oscar Akademisi oyuncunun tokadını kınadı, olayla ilgili inceleme başlattı - Son Dakika
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BBC

Will Smith: Oscar Akademisi oyuncunun tokadını kınadı, olayla ilgili inceleme başlattı

28.03.2022 23:16
Will Smith: Oscar Akademisi oyuncunun tokadını kınadı, olayla ilgili inceleme başlattı

Oscar film akademisi, Will Smith'in törende Chris Rock'u tokatlamasını "kınadığını" ve olayla ilgili resmi inceleme başlattığını açıkladı.

Oscar Akademisi, Will Smith'in törende Chris Rock'u tokatlamasını "kınadığını" ve olayla ilgili resmi inceleme başlattığını açıkladı.

Kurumun açıklamasında, California yasaları ve Oscar standartları gereğince, olayla ilgili hangi adımların atılacağının araştırılacağı belirtildi.

Will Smith, Oscar ödül töreninde, eşi Jada Pinkett Smith hakkında komedyen Rock'un sahnede şaka yapması üzerine onu tokatlamıştı.

Daha sonra Smith'in en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazandığı açıklandı.

Rock, Jada Pinkett Smith'in saçkıran hastalığı nedeniyle saçlarını kazıtmasıyla ilgili bir ifade kullanmıştı.

Bunun üzerine Smith sahneye doğru yürüdü ve Rock'a tokat attı. Başta parodi sanılan olayın hemen ardından Smith'in "Eşimin adını lanet ağzına alma" diye bağırmasıyla ortam gerildi.

Smith daha sonra ödülünü alırken yaptığı konuşmada gözyaşları içinde olaydan dolayı özür diledi.

Oscar törenini düzenleyen Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin bir üyesi BBC'ye verdiği demeçte, Hollywood'un en büyük kutlama etkinliğinde, olay nedeniyle diğer sanatçıların başarılarının gölgede kaldığını söyledi.

Yetkili, "Will Smith'in yaptıkları yüzünden çok mutsuz uyandım" dedi. "Bana göre, ilgi odağını çaldı. O sahne böylesine şiddet gösterecek yer değildi. Çoğu insan şoke oldu. Orada çocuklar vardı. Orası kutlama yeriydi" dedi.

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Son Dakika Dünya Will Smith: Oscar Akademisi oyuncunun tokadını kınadı, olayla ilgili inceleme başlattı - Son Dakika

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