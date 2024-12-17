Wisconsin\'de 15 Yaşındaki Öğrenciden Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 7 Yaralı

Dünya

ABD'nin Wisconsin eyaletindeki bir okulda 15 yaşındaki öğrencinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

ABD polisi, Wisconsin eyaletindeki bir okulda dün ateş açan kişinin 15 yaşında bir kız öğrenci olduğunu açıkladı. Bir öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiği saldırıyı düzenleyen Natalie Samantha Rupnow ise ölü bulundu.

Eyaletin başkenti Madison'da polis şefi olan Shon Barnes, düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 400 öğrencisi bulunan özel bir Hristiyan okulu Abundant Life Christian School'da üç kişinin öldüğünü ve yedi kişinin yaralandığını bildirdi. Barnes, "Saldırganın 15 yaşında bir çocuk olduğu tespit edildi. Okulda öğrenciydi ve kanıtlar kendi kendine açtığı ateş sonucu öldüğünü gösteriyor" dedi.

Olay yerinde bir tabanca ele geçirildiğini belirten Barnes, şüphelinin ailesinin polis soruşturmasında iş birliği yaptığını kaydetti.