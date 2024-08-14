World Central Kitchen Yunanistan'da yangın sonrası yardım çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
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Dünya

World Central Kitchen Yunanistan'da yangın sonrası yardım çalışmalarına devam ediyor

World Central Kitchen Yunanistan\'da yangın sonrası yardım çalışmalarına devam ediyor

World Central Kitchen, Yunanistan'da başlayan ve hızla yayılan yangın sonrasında bölgede yardım çalışmalarına devam ettiğini açıkladı. WCK, orman yangınlarından etkilenen toplulukların gıda ve su ihtiyaçlarını değerlendiriyor ve müdahale ekiplerine yardımcı oluyor.

14.08.2024 12:03
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World Central Kitchen'ın (WCK), Yunanistan'da, 11 Ağustos'ta başkent Atina yakınlarındaki Varnava bölgesinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle hızlı bir şekilde yayılan yangın sonrasında bölgede yardım çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.

WCK'dan yapılan açıklamada, "WCK Atina'da sahada, orman yangınlarından etkilenen toplulukların gıda ve su ihtiyaçlarını değerlendiriyor. İlk müdahale ekiplerine ve yangından etkilenen ailelere mümkün olan en kısa sürede sandviç, soğuk su ve meyve dağıtmaya başlamak için bir restoran ortağımızla birlikte çalışıyoruz. Atina'nın kuzeyinde bir köy olan Penteli'de keşif yaparken, yangınların neden olduğu hasarın bir kısmını gördük" denildi. Uluslararası Kızılhaç Federasyonu (IFRC) Genel Sekreteri Jagan Chapagain, Yunanistan'ın bu yıl en sıcak Haziran ve Temmuz ayını yaşadığına dikkat çekerek, yangınların iklim krizinin bir sonucu olduğuna vurgu yaptı. Chapagain, "Orman yangınları Yunanistan'ı kasıp kavururken, iklim krizinin acilen ele alınması gerektiğini bir kez daha hatırlıyoruz. Yunanistan kayıtlara geçen en sıcak Haziran ve Temmuz aylarını yaşadı ve bu da aşırı sıcak hava dalgaları ve kuru koşullar nedeniyle daha da şiddetlenen yoğun yangınlara yol açtı. İhtiyaç sahiplerine ilk yardım, temel sağlık hizmetleri ve temel ihtiyaç malzemeleri sağlarken, tahliye çalışmalarına da yardımcı oluyoruz. Bu zorlu dönemde Yunanistan halkıyla dayanışma içindeyiz. İklim kriziyle mücadelede herkesin oynayacağı bir rol var. Sözler tek başına yeterli değildir. Şimdi harekete geçmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya World Central Kitchen Yunanistan'da yangın sonrası yardım çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

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