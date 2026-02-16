SANAL medya platformu X'e erişim sorunu yaşandığı bildirildi.
ABD merkezli sanal medya platformu X'e erişim sorunu yaşanıyor. İnternet sitelerinin erişim sorunlarının takip edildiği DownDetector sitesinin verilerine göre, TSİ 16.00 itibarıyla X'e erişim sorunu yaşanmaya başladı. Sanal medya platformu kullanıcıları, platforma erişim sağlanamadığı yönünde şikayetlerini iletiyor.
Son Dakika › Dünya › X Platformuna Erişim Sorunu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?