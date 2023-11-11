İsrail'in, 36 gündür yoğun saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'nde öldürdüğü Filistinlilerin sayısı her geçen gün katlanarak artıyor. Batılı devletler yapılan katliam karşısında 3 maymunu oynamaya devam ederken yakıt girişinin yapılamadığı Gazze'de halk kendince çözümler geliştirmeye başladı.
Uzun süredir yakıt girişinin yapılamadığı kentte halk araçlarını çalıştırmak için ayçiçek yağı kullanıyor. Sosyal medyada paylaşılan videolar yaşanan çaresizliği gözler önüne serdi.
Son Dakika › Dünya › Yakıta hasret kalan Filistinliler araçlarını çalıştırmak için ayçiçek yağı kullanıyor - Son Dakika