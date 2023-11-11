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Yakıta hasret kalan Filistinliler araçlarını çalıştırmak için ayçiçek yağı kullanıyor - Son Dakika

Yakıta hasret kalan Filistinliler araçlarını çalıştırmak için ayçiçek yağı kullanıyor

11.11.2023 12:53  - Güncelleme: 12:57

İsrail'in abluka altına aldığı ve masum sivilleri katlettiği Gazze'ye uzun süredir yakıt girişi de yapılamıyor. Yapılan katliam karşısında Batı ülkeleri sessizliğini korurken yakıt bulamayan Filistinliler araçlarını çalıştırmak için ayçiçek yağı kullanmaya başladı.

İsrail'in, 36 gündür yoğun saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'nde öldürdüğü Filistinlilerin sayısı her geçen gün katlanarak artıyor. Batılı devletler yapılan katliam karşısında 3 maymunu oynamaya devam ederken yakıt girişinin yapılamadığı Gazze'de halk kendince çözümler geliştirmeye başladı.

AYÇİÇEK YAĞI KULLANMAYA BAŞLADILAR

Uzun süredir yakıt girişinin yapılamadığı kentte halk araçlarını çalıştırmak için ayçiçek yağı kullanıyor. Sosyal medyada paylaşılan videolar yaşanan çaresizliği gözler önüne serdi.

İsrail, Gazze, Yaşam, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yakıta hasret kalan Filistinliler araçlarını çalıştırmak için ayçiçek yağı kullanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yakıta hasret kalan Filistinliler araçlarını çalıştırmak için ayçiçek yağı kullanıyor - Son Dakika
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