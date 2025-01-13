Yangınla mücadele eden ABD'nin işi zor! Çekilen bu görüntü hayrete düşürdü - Son Dakika
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Dünya

Yangınla mücadele eden ABD'nin işi zor! Çekilen bu görüntü hayrete düşürdü

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Kaliforniya'da bir adam, yangından 1,6 km uzaktaki ağacın ortadan yanmaya başladığı anları paylaştı.

13.01.2025 10:24
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ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentinde orman yangınları 6. gününde de devam ediyor. Ekiplerin yetersiz kaldığı bölgede bir vatandaşın çektiği görüntü ise "Bu yangın kolay sönmez" dedirtti.

AĞAÇ ORTADAN YANMAYA BAŞLADI

Görüntülerde 1,6 km uzaktaki ağacın ortadan yanmaya başladığı görülüyor. Bu durum karşısında şaşkınlığını gizlemeyen adamın çektiği video kısa sürede viral oldu.

Yangınla mücadele eden ABD\'nin işi zor! Çekilen bu görüntü hayrete düşürdü

Kaliforniya, 3-sayfa, Güncel, Dünya, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yangınla mücadele eden ABD'nin işi zor! Çekilen bu görüntü hayrete düşürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Mustafa Sagdic:
    hala su Allah cezalarını verdi diyenler var. bizde bu tür felaketler hiç eksik olmuyor. o zaman bizimde mi cezamızı vermiş oldu. eğer öyleyse onlardan önce kendimize bakalim 232 241 Yanıtla
    Ahmet Polat:
    Biz de toplum ahlakı olarak çok bozulduk. tabi kendimize de bakıp çeki düzen vermemiz lazım. Hak bela yazmaz kul azmadıkça diyebir laf vardı.. 4 0
    Oguz null:
    Evet bizede cezasini veriyor,hayirda şerde Allahtandir,asil mesele muhendis mimarlarin saglam bina yapip onlem almasi ardindan da dua etmek,hem dua hem önlem.Ben mesela hasta olmadanda dua ediyorum olduktan sonra da hem duami hem tedavimi,onlemimi alirim,gereksn vitaminlerimi sebzemi meyvemi yerim 1 0
    Aslı A:
    Mustafa bey aynen Allah bizede ceza veriyor ama anlayan kim sizce biz doğru yoldamıyız Allah bize herşey benim elimde diyor siz hala neden sapitıyorsunuz ama anladığım kadarıyla bizlerin kendimizi düzelteceğiz yok kıyamet gününe kadar 1 0
    poyraz can:
    evet bizim de cezamızı veriyor ama anlayana demek ki sen anlamıyorsun. rüşvet, adam kayırma, toplumsal yozlaşma, tecavüz, istismar ne ararsan var toplumumuzda 1 0
    Mehmet Erginer:
    Dünya yanıyo ulan.... Torununlarının oksijeni bitiyo..... Ormanı bitiyo..... Neyin kafası bunlarda 0 0
    Vahit Demirci:
    Gazze’yi kim yaktı sende inanç yok inanç bu Allahın adaleti 0 0
  • Isa Ataman:
    yarabbi Filistine yapılan zuüm bitmedikce sen amerikayı ateşinle yak 391 22 Yanıtla
  • agrasif laz:
    ALLAH İSİNİ BİLİR KİMSENİN AHİ YERDE KALMAZ ALLAHİM EN İYİSİNİ BİLİR 233 8 Yanıtla
  • abdullah kara:
    dahada beter olacaklar inşaallah 187 9 Yanıtla
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