Yangınla mücadele eden ABD\'nin işi zor! Çekilen bu görüntü hayrete düşürdü

Mustafa Sagdic:

hala su Allah cezalarını verdi diyenler var. bizde bu tür felaketler hiç eksik olmuyor. o zaman bizimde mi cezamızı vermiş oldu. eğer öyleyse onlardan önce kendimize bakalim

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Ahmet Polat: Biz de toplum ahlakı olarak çok bozulduk. tabi kendimize de bakıp çeki düzen vermemiz lazım. Hak bela yazmaz kul azmadıkça diyebir laf vardı.. 4 0

Oguz null: Evet bizede cezasini veriyor,hayirda şerde Allahtandir,asil mesele muhendis mimarlarin saglam bina yapip onlem almasi ardindan da dua etmek,hem dua hem önlem.Ben mesela hasta olmadanda dua ediyorum olduktan sonra da hem duami hem tedavimi,onlemimi alirim,gereksn vitaminlerimi sebzemi meyvemi yerim 1 0

Aslı A: Mustafa bey aynen Allah bizede ceza veriyor ama anlayan kim sizce biz doğru yoldamıyız Allah bize herşey benim elimde diyor siz hala neden sapitıyorsunuz ama anladığım kadarıyla bizlerin kendimizi düzelteceğiz yok kıyamet gününe kadar 1 0

poyraz can: evet bizim de cezamızı veriyor ama anlayana demek ki sen anlamıyorsun. rüşvet, adam kayırma, toplumsal yozlaşma, tecavüz, istismar ne ararsan var toplumumuzda 1 0

Mehmet Erginer: Dünya yanıyo ulan.... Torununlarının oksijeni bitiyo..... Ormanı bitiyo..... Neyin kafası bunlarda 0 0