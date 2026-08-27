Japon öncü sanatçı Yayoi Kusama 97 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Japon öncü sanatçı Yayoi Kusama 97 yaşında hayatını kaybetti

Japon öncü sanatçı Yayoi Kusama 97 yaşında hayatını kaybetti
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Puantiyeli eserleri ve sıra dışı kişiliğiyle tanınan dünyaca ünlü Japon sanatçı Yayoi Kusama, 14 Ağustos 2026'da Tokyo'da bir hastanede 97 yaşında vefat etti. 'Puantiyeler Kraliçesi' olarak anılan Kusama, onlarca yılını gönüllü olarak psikiyatri hastanesinde geçirmiş ve parlak kırmızı peruğu ile puantiyeli kıyafetleriyle özdeşleşmişti.

Heykelleri, resim ve enstalasyon çalışmalarıyla yaşamının ilerleyen dönemlerinde dünyaca üne kavuşan Japon öncü sanatçı Yayoi Kusama 97 yaşında hayatını kaybetti.

ONLARCA YILINI GÖNÜLLÜ OLARAK PSİKİYATRİ HASTANESİNDE GEÇİRMİŞTİ

Kusama'nın şirketi, "Yayoi Kusama'nın 14 Ağustos 2026 tarihinde Tokyo'daki bir hastanede 97 yaşında hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle bildiriyoruz" açıklamasını yaptı. "Puantiyeler Kraliçesi" olarak da anılan Kusama'nın sıradışı bir hayatı oldu. Onlarca yılını gönüllü olarak bir psikiyatri hastanesinde geçiren Kusama'nın parlak kırmızı peruğu ve sıra dışı puantiyeli kıyafetleri, ismiyle özdeşleşmişti.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Japon öncü sanatçı Yayoi Kusama 97 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika

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