Husiler, İsrail'i tehdit edip süre verdi: Sessiz kalmayacağız - Son Dakika
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Dünya

Husiler, İsrail'i tehdit edip süre verdi: Sessiz kalmayacağız

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Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'e Gazze'ye insani yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıyarak, aksi takdirde deniz saldırılarını yeniden başlatacakları uyarısında bulundu.

07.03.2025 23:27
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Yemen'deki İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, televizyonda yaptığıkonuşmasında, İsrail'i Gazze'deki ateşkes anlaşması kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmemekle suçladı.

"SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

"Düşman İsrail, Gazze'deki ateşkes anlaşması kapsamındaki taahhütlerinden büyük ölçüde sapmıştır." diyen Husi, ayrıca, İsrail'in hasta ve yaralıların tedavisi için Gazze dışına çıkarılması konusunda ve Refah ile Philadelphia Koridoru'ndan çekilme hususunda anlaşmalara uymadığını ifade etti. Husi, İsrail'in Gazze'de "aç bırakma yoluyla soykırıma geri dönmek istediğini" vurgulayarak, bu duruma sessiz kalmayacaklarını söyledi.

Yemen'deki Husilerden İsrail'e Gazze İçin 4 Gün Süreli Uyarı
Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi

"4 GÜN SÜRE TANIYORUZ"

İsrail'in Gazze'ye insani yardımları engellemeye devam etmesi durumunda, deniz saldırılarına yeniden başlayacaklarını belirten Husi, "Arabuluculara 4 gün süre tanıyoruz. Eğer bu süre sonunda İsrail yardımların girişini engellemeye ve sınırları kapalı tutmaya devam ederse, deniz saldırılarını yeniden başlatacağız." dedi.

"HİÇBİR FAYDASI YOK"

Son olarak da Husi, 4 Mart'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'ne değinerek, zirvede sadece "temenniler ve çağrılar" içeren bir bildiri yayımlandığını, bunun hiçbir faydasının olmadığını kaydetti.

Husiler, İsrail'i tehdit edip süre verdi: Sessiz kalmayacağız

KASIM 2023'TEN BU YANA KIZILDENİZ'DE İSRAİL GEMİLERİNİ HEDEF ALIYORLAR

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kasım 2023'ten itibaren "Gazze ile dayanışma" kapsamında, İsrail içindeki hedeflerin yanı sıra Kızıldeniz'de İsrail'e bağlı kargo gemilerini de füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef almaya başlamıştı.

Husiler, İsrail\'i tehdit edip süre verdi: Sessiz kalmayacağız
Kaynak: AA

Politika, İsrail, Gazze, Yemen, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Husiler, İsrail'i tehdit edip süre verdi: Sessiz kalmayacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Eren Türkmen:
    Husilere saldırmak lazım dünya tehditi 17 163 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BUNLAR DAHA TRUMP UN GAZABINA UĞRAMADI ADAM PARA DIYOR BUNLAR GEMI VURURUZ DİYOR 16 137 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    gerçek müslümanlar 126 14 Yanıtla
  • Ekber SATIR:
    Keleşle olmaz husişler.....ibişte lazım 23 78 Yanıtla
    Yılmaz Erdoğan:
    Sana mı 38 25
  • Seyhmus Düzenli:
    Allah yemenin yardımcısı olsun 81 6 Yanıtla
  • Selim Yavuz:
    Bu yalan Dünya'nın gerçek Müslüman evlatları İzzettin Kassam Tugayları Rabbim onların sayısını artırıp Güç Kuvvet versin inşallah amin 51 11 Yanıtla
  • emin1579:
    4 gün çok iki gün 26 0 Yanıtla
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