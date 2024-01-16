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Yemenli Husiler Kızıldeniz'de ticari gemiye saldırdı - Son Dakika
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Yemenli Husiler Kızıldeniz'de ticari gemiye saldırdı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Yemenli Husilerin Kızıldeniz'de Marshall Adaları bandralı M/V Gibraltar Eagle adlı ticari gemiye balistik füzeyle saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırı sonucunda can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirtildi.

Yemenli Husiler Kızıldeniz\'de ticari gemiye saldırdı
16.01.2024 - 11:40,
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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), 15 Ocak'ta Yemenli Husilerin Kızıldeniz'de Marshall Adaları bandralı M/V Gibraltar Eagle adlı ticari gemiye balistik füzeyle saldırı düzenlediğini, gemide can kaybı ya da yaralanma olmadığını duyurdu.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "15 Ocak günü 16.00 sularında İran destekli Husi militanları Yemen'in Husi kontrolündeki bölgelerinden gemisavar balistik füze ateşleyerek Marshall Adaları bandıralı, ABD'nin sahip olduğu ve işlettiği konteyner gemisi M/V Gibraltar Eagle'ı vurdu. Gemi herhangi bir yaralanma ya da önemli bir hasar bildirmedi ve yolculuğuna devam ediyor. Günün erken saatlerinde, 14.00'te, ABD Kuvvetleri Kızıldeniz'in güneyinde ticari nakliye yollarına doğru ateşlenen bir gemisavar balistik füzesi tespit etti. Füze uçuş sırasında başarısız oldu ve Yemen topraklarına düştü. Herhangi bir yaralanma ya da hasar rapor edilmemiştir" denildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Yemenli Husiler Kızıldeniz'de ticari gemiye saldırdı - Son Dakika
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