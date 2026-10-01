Yeni araştırma, Kuzey Pasifik'in en sert oksijen kaybına uğrayacağını öngörüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeni araştırma, Kuzey Pasifik'in en sert oksijen kaybına uğrayacağını öngörüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeni araştırma, Kuzey Pasifik\'in en sert oksijen kaybına uğrayacağını öngörüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

California Üniversitesi San Diego araştırması, küresel ısınmanın Pasifik'te dikey su dolaşımını yavaşlatıp oksijen kaybına yol açtığını gösterdi. Uzmanlar, önümüzdeki yüzyılda Kuzey Pasifik'te deniz canlıları için en sert oksijen kaybı ve olası ölü bölgeler uyarısında bulundu.

YENİ bir araştırma, küresel ısınmanın Pasifik Okyanusu'ndaki dikey su dolaşımını yavaşlatarak suyun yaş dengesini bozduğunu ve geniş çaplı oksijen kaybına yol açtığını gösterdi.

California Üniversitesi San Diego bünyesinde yürütülen yeni bir oşinografi araştırması, küresel ısınmanın Pasifik Okyanusu'ndaki su döngüsünde şaşırtıcı bir kırılmaya yol açtığını belirledi. Bilim insanları, okyanus akıntılarının yavaşlamasıyla genç ve oksijenli suların yaşlandığını, derinlerdeki oksijensiz yaşlı suların ise yerel ölçekte daha genç kaldığı bir tablo ortaya koydu.

Okyanus biliminde yüzeyle temasını kesen ve içindeki çözünmüş oksijeni tüketen sular 'yaşlı', atmosferle doğrudan temas edip taze oksijen barındıran yüzey suları ise 'genç' olarak tanımlanıyor. Araştırmacılar, iklim krizinin Pasifik'teki su tabakaları üzerindeki etkilerini öngörmek amacıyla 100 yıllık bir akıntı simülasyonu geliştirdi. İncelemelerde, 200 ilE 1000 metre derinlikte yer alan ve yüzey suları ile soğuk derin deniz arasındaki geçişi oluşturan üst termoklin katmanında büyük bir dolaşım anormalliği tespit edildi.

'KUZEYDE OKSİJEN TÜKENİYOR, TROPİKAL KUŞAKTA YAŞLI SU KISILIYOR'

Isınan yüzey sularının yoğunluğunun azalması nedeniyle okyanus katmanları arasındaki dikey karışımın yavaşladığı saptandı.

Subtropikal Kuzey Pasifik'te yukarıdan gelen taze ve genç suyun aşağıya karışamaması sonucu termoklin katmanındaki suyun hızla yaşlandığı ve oksijensiz kaldığı belirlendi. Buna karşılık, Tropikal Pasifik'te ise derinlerden yukarı doğru sızan oksijensiz 'yaşlı' suyun yükseliş hızının kesildiği, bu durumun da söz konusu tropikal katmandaki suyun görece daha 'genç' kalmasına yol açtığı ortaya çıktı.

ANTARKTİKA'DAN UZAKTAN ETKİ VE EKOSİSTEM TEHLİKESİ

Araştırma heyeti, tropikal kuşakta yaşanan bu zıt hareketin Antarktika'yı çevreleyen Güney Okyanusu'nun ısınmasıyla doğrudan bağlantılı olduğunu ve okyanusun bir ucundaki sıcaklık artışının binlerce kilometre ötedeki dikey akıntıları kilitlediğini kaydetti.

Kuzey Pasifik'in önümüzdeki yüzyılda deniz canlıları açısından en sert oksijen kaybına uğrayacak bölge olacağına dikkat çeken uzmanlar, dikey su dolaşımının durma noktasına gelmesinin okyanus ekosistemlerinde geniş çaplı ölü bölgelere zemin hazırlayabileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: DHA
California ÜniversitesiGüncelÇevreDünyaDiegoDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
A Milli Takım’da büyük şok Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
Doktor da bunu yaparsa “Arkam sağlam” dedi, bedeli ağır oldu Doktor da bunu yaparsa! “Arkam sağlam” dedi, bedeli ağır oldu
Montella’nın tazminatı ’tuzlu’ çıktı İşte TFF’nin ödemesi gereken rakam Montella'nın tazminatı 'tuzlu' çıktı! İşte TFF'nin ödemesi gereken rakam
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu’ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz
Ronaldo’ya hayatının şokunu Galatasaray’ın yıldızı yaşattı Ronaldo'ya hayatının şokunu Galatasaray'ın yıldızı yaşattı
17:08
Bütçe dostuydu, fiyatı uçtu 24 saatte ikinci zam
Bütçe dostuydu, fiyatı uçtu! 24 saatte ikinci zam
17:06
PFDK’ya sevk edilen Hakan Daltaban’dan açıklama: Yapılan kupon tutarları simit parası seviyelerinde
PFDK'ya sevk edilen Hakan Daltaban'dan açıklama: Yapılan kupon tutarları simit parası seviyelerinde
16:52
AK Partili Kıratlı’dan Genel Kurul’u terk edenlere tepki: Parti yeni ama tavır eski
AK Partili Kıratlı'dan Genel Kurul'u terk edenlere tepki: Parti yeni ama tavır eski
16:42
20 yılda mucize yarattı Yok edilen orman yeniden hayat buldu
20 yılda mucize yarattı! Yok edilen orman yeniden hayat buldu
16:31
Meclis’ten çıkarken oğlu soruldu Hayati Yazıcı’dan tek cümlelik yanıt
Meclis'ten çıkarken oğlu soruldu! Hayati Yazıcı'dan tek cümlelik yanıt
16:02
Ronaldo için havaalanına kadar gittiler Kararından döndüremediler
Ronaldo için havaalanına kadar gittiler! Kararından döndüremediler
15:10
Soma’da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında, kriz merkezi oluşturuldu
Soma'da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında, kriz merkezi oluşturuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 17:28:38. #7.12#
SON DAKİKA: Yeni araştırma, Kuzey Pasifik'in en sert oksijen kaybına uğrayacağını öngörüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei