Yeni Bir Hava Taşımacılığı Rotası Çin ve Almanya'yı Birbirine Bağladı - Son Dakika
Üye Girişi

Yeni Bir Hava Taşımacılığı Rotası Çin ve Almanya'yı Birbirine Bağladı

12.04.2022 15:19
Yeni Bir Hava Taşımacılığı Rotası Çin ve Almanya'yı Birbirine Bağladı

SHENZHEN, 12 Nisan (Xinhua) — Kargo havayolu AeroLogic tarafından işletilen güzergahta, her hafta Boeing 777 kargo uçaklarıyla altı gidiş-geliş yapılıyor. Shenzhen elektronik ürünler, yüksek teknoloji ekipmanı, otomobil parçaları, ilaç ve biyoteknoloji gibi sektörlerde bir Ar-Ge ve üretim merkezi konumunda bulunuyor. Havalimanı, bu yeni hava taşımacılığı rotasının açılmasının Shenzhen ve çevresindeki alanlardaki güçlü havacılık lojistiği pazarı […]

Yeni Bir Hava Taşımacılığı Rotası Çin ve <a class='keyword-sd' href='/almanya/' title='Almanya'>Almanya</a>'yı Birbirine Bağladı

SHENZHEN, 12 Nisan (Xinhua) — Kargo havayolu AeroLogic tarafından işletilen güzergahta, her hafta Boeing 777 kargo uçaklarıyla altı gidiş-geliş yapılıyor. Shenzhen elektronik ürünler, yüksek teknoloji ekipmanı, otomobil parçaları, ilaç ve biyoteknoloji gibi sektörlerde bir Ar-Ge ve üretim merkezi konumunda bulunuyor. Havalimanı, bu yeni hava taşımacılığı rotasının açılmasının Shenzhen ve çevresindeki alanlardaki güçlü havacılık lojistiği pazarı talebini daha iyi karşılayabileceğini ve Çin'in güneyi ile Avrupa arasındaki ekonomik ve ticari alışverişini daha da teşvik edebileceğini bildirdi.

Bu yılın başından beri Shenzhen havalimanı, Kovid-19 sırasında tedarik ve endüstri zincirinin istikrarını sağlamak amacıyla lojistik kanallarını sorunsuz hale getirmeyi ve rotaları genişletmek ve kapasiteyi artırmak için havayollarını koordine etmeyi sürdürdü. Havalimanı bugüne kadar 35 destinasyona ulaşan uluslararası hava taşımacılığı hatları açtı.

YORUMLAR
500
Parkinson hastaları asla umutsuzluğa kapılmamalı Parkinson hastaları asla umutsuzluğa kapılmamalı Çin'in Otomobil Satışları Mart Ayında Düştü Çin'in Otomobil Satışları Mart Ayında Düştü

Boeing 777, Otomobil, Nisan, İlaç, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Dünya Yeni Bir Hava Taşımacılığı Rotası Çin ve Almanya'yı Birbirine Bağladı - Son Dakika


Son Dakika
15:27 Asal Araştırma Şirketi'nin yaptığı anket çalışmasında şaşırtan sonuçlar! HDP'nin tavrı seçimin kaderi değiştirebilir
15:13 50 TL'den az alışveriş yaptığı için 80 yaşındaki kadın servisten indirilmişti! Markete para cezası kesildi
15:00 A Milli Basketbol Takımı'nda Ergin Ataman dönemi başlıyor
14:58 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
14:57 Edis'ten Brooklyn Peltz Beckham'a destek: Kutluyorum, şahane bir hareket olmuş
14:55 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: Halka "sabredin" diyenler eş, dost ve akrabalarına ihale dağıtıyor!
14:51 Arazi anlaşmazlığı iki aileyi birbirine düşürdü! Çıkan kavgada silahlar patladı: 2 ölü, 5 yaralı
14:45 Yaşamını yitiren Zekeriya Beyaz, gündem olan çıkışlarıyla akıllarda kaldı
14:41 Yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak Masumlar Apartmanı'nda neler olacak? Han tekrar çöplüğe mi sığınacak?
14:25 Kadirov haritayı açık unutunca, Rus ordusunun nerelerde üslendiği canlı yayında görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 15:31:40. #1.13#
SON DAKİKA: Yeni Bir Hava Taşımacılığı Rotası Çin ve Almanya'yı Birbirine Bağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement