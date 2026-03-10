Yeşil Gençlik'ten Özdemir'e Talepler - Son Dakika
Yeşil Gençlik'ten Özdemir'e Talepler

10.03.2026 00:32
Yeşil Gençlik, Cem Özdemir'e sosyal politikalar için net adımlar atma çağrısı yaptı.

Haber: İlhan Baba

(STUTTGART)-Baden-Württemberg eyaletinde yapılan seçimlerin ardından Almanya Yeşiller Partisi'nin gençlik örgütü Yeşil Gençlik (Grüne Jugend), partinin eşbaşkanı ve Baden -Württemberg Eyalet Başbakanı olma ihtimali yükselen Cem Özdemir'e taleplerini ileterek sosyal politikalar konusunda net adımlar atması çağrısında bulundu.

Gençler, partide tartışmalı söylemleriyle bilinen ve çevreci şehir yönetimiyle öne çıkan Boris Palmer'ın yeni hükümette görev almaması gerektiğini vurguladı.

Yeşil Gençlik'in altı maddelik talep metninde, Palmer'ın "tekrar eden ırkçı söylemleri ve duruşları, partimizin temel değerleriyle bağdaşmaz" ifadelerine yer verildi. Örgüt, seçim zaferlerinin halk için net sosyal politikalar üreten bir hükümetle anlam kazanacağını belirtti.

Talepler arasında, göçmen karşıt söylemleriyle bilinen Almanya İçin Alternatif Parti ( AfD) 'ye karşı yasaklama prosedürünün koalisyon sözleşmesine eklenmesi, sığınmacı ve göç politikalarında sertleşme olmaması, servet eşitsizliğiyle mücadele, ülke genelinde kira tavanı uygulanması ve Baden-Württemberg'de 2040 yılına kadar iklim nötrlüğü taahhüdü bulunuyor.

Partinin gençlik örgütün sözcüsü Louis Bobga, Özdemir hakkında eleştirilerde bulunarak, "Özdemir'in politikaları gerçekten Yeşil politika mı olacak, orada bir soru işareti var" demişti.

Yeşiller Partisi Genel Başkanı Franziska Brantner ise gençlerin eleştirilerini mantıksız ve yerinde bulmadığını (absürt) olarak nitelendirdi. Brantner, Özdemir'in tamamen bir Yeşil olduğunu ve iklim koruma konusunda kararlı adımlar attığını vurguladı.

Kaynak: ANKA

Gençlik, Çevre, Dünya, Son Dakika

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.