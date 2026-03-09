Yeşiller Partisi Baden-Württemberg Seçimlerini Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeşiller Partisi Baden-Württemberg Seçimlerini Kazandı

09.03.2026 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cem Özdemir'in liderliğindeki Yeşiller, Baden-Württemberg'de yüzde 30,3 oyla birinci çıktı.

Haber: İlhan Baba

(STUTTGART) - Almanya'nın Baden Württemberg eyalet seçimlerinde, Cem Özdemir'in Başbakan adayı olduğu Yeşiller Partisi, yüzde 30,3 oyla sandıktan birinci çıktı. Resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan olması beklenen Özdemir, yeni dönemde "eşitler arası bir ortaklık" hedeflediklerini söyledi.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde dün yapılan parlamento seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre, Cem Özdemir'i başbakan adayı gösteren Yeşiller Partisi kazandı. Yeşiller Partisi, oyların yaklaşık yüzde 30,3'ünü alarak seçimden birinci parti olarak çıktı.

Seçimde Manuel Hagel'in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) yüzde 29,7 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. Göçmen karşıtı söylemleriyle bilinen sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) ise yüzde 18,7 oy alarak eyalette bugüne kadarki en yüksek sonucuna ulaştı.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 5,6 oy oranıyla tarihinin en düşük seviyelerinden birine geriledi. Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 4,4, Sol Parti (Die Linke) ise yüzde 4,3 oy aldı. Her iki parti de yüzde 5 seçim barajını aşamadığı için eyalet parlamentosuna giremedi.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Baden-Württemberg'de yeni hükümetin yine Yeşiller ile CDU arasında kurulması, Özdemir'in başbakan olması bekleniyor.

Baden-Württemberg'de halihazırda Yeşiller ile Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisinin oluşturduğu koalisyon hükümeti görev yapıyor. Seçim sonuçlarına göre iki partinin yeniden koalisyon kurması ve hükümetin Yeşiller liderliğinde devam etmesi güçlü bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.

Özdemir, CDU'ya yeniden işbirliği çağrısında bulundu

Yeşiller'in başbakan adayı Cem Özdemir, seçim sonrası yaptığı açıklamada, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisine yeniden işbirliği çağrısında bulundu. Özdemir, son on yılda elde edilen kazanımların temel alınarak ilerlenmesi gerektiğini belirterek, yeni dönemde "eşitler arası bir ortaklık" hedeflediklerini ifade etti.

Özdemir, uzun yıllardır eyalet başbakanlığı görevini yürüten Winfried Kretschmann'ın yerine geçmeyi hedefliyor. 2008–2018 yılları arasında Yeşiller'in eş genel başkanlığını yapan Özdemir, federal hükümette de Tarım Bakanı olarak görev yaptı.

Yeşiller Eş Genel Başkanı Felix Banaszak, seçim sonuçlarının parti için önemli bir moral kaynağı olduğunu belirterek "Bu sonuç bize güçlü bir rüzgar verdi. Bu ülkede Yeşiller hesaba katılması gereken bir güç" dedi.

Aşırı sağ eğilimleri nedeniyle iç istihbarat tarafından izlenen AfD de Baden-Württemberg'de şimdiye kadarki en iyi eyalet seçim sonucunu elde etti. Parti, 2021 seçimlerinde aldığı yüzde 9,7'lik oy oranını neredeyse ikiye katladı. AfD Eş Genel Başkanı Alice Weidel, sonuçtan "çok memnun olduklarını" açıkladı.

Seçimin en büyük kaybedenlerinden biri ise Sosyal Demokrat Parti (SPD) oldu. Partinin eyalet lideri ve başbakan adayı Andreas Stoch, tarihi düşük oy oranının ardından görevinden ayrılmayı planladığını ve parti içinde yeniden yapılanma önerisi sunacağını duyurdu.

Kaynak: ANKA

Baden-Württemberg, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yeşiller Partisi Baden-Württemberg Seçimlerini Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran’ı satan 2 ülke İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke
Almanya’dan cinayet işlemeye gelmiş 3 kuruş için ablasını katletti Almanya'dan cinayet işlemeye gelmiş! 3 kuruş için ablasını katletti
El freni çekilmeyen otomobil, dede ve torunlarını ezdi: 1 ölü, 2 ağır yaralı El freni çekilmeyen otomobil, dede ve torunlarını ezdi: 1 ölü, 2 ağır yaralı
İran savaşı ABD’ye pahalıya patladı Rakam her saniye katlanarak artıyor İran savaşı ABD'ye pahalıya patladı! Rakam her saniye katlanarak artıyor
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit

11:36
İmamoğlu’nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
11:20
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
11:07
Trump’ı yalanlayan görüntü İşte ABD’nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
Trump'ı yalanlayan görüntü! İşte ABD'nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
11:06
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti
11:02
İran’ın yeni liderine Çin’den ilk yorum Resti çektiler
İran'ın yeni liderine Çin'den ilk yorum! Resti çektiler
10:25
Orta Doğu’da gerilim tırmanırken ABD, Güney Kore ile tatbikata başladı
Orta Doğu'da gerilim tırmanırken ABD, Güney Kore ile tatbikata başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 11:52:48. #7.13#
SON DAKİKA: Yeşiller Partisi Baden-Württemberg Seçimlerini Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.