Yeşiller Partisi Baden-Württemberg Seçimlerini Kazandı

Haber: İlhan Baba

(STUTTGART) - Almanya'nın Baden Württemberg eyalet seçimlerinde, Cem Özdemir'in Başbakan adayı olduğu Yeşiller Partisi, yüzde 30,3 oyla sandıktan birinci çıktı. Resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan olması beklenen Özdemir, yeni dönemde "eşitler arası bir ortaklık" hedeflediklerini söyledi.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde dün yapılan parlamento seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre, Cem Özdemir'i başbakan adayı gösteren Yeşiller Partisi kazandı. Yeşiller Partisi, oyların yaklaşık yüzde 30,3'ünü alarak seçimden birinci parti olarak çıktı.

Seçimde Manuel Hagel'in liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) yüzde 29,7 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı. Göçmen karşıtı söylemleriyle bilinen sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) ise yüzde 18,7 oy alarak eyalette bugüne kadarki en yüksek sonucuna ulaştı.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 5,6 oy oranıyla tarihinin en düşük seviyelerinden birine geriledi. Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 4,4, Sol Parti (Die Linke) ise yüzde 4,3 oy aldı. Her iki parti de yüzde 5 seçim barajını aşamadığı için eyalet parlamentosuna giremedi.

Resmi olmayan sonuçlara göre, Baden-Württemberg'de yeni hükümetin yine Yeşiller ile CDU arasında kurulması, Özdemir'in başbakan olması bekleniyor.

Baden-Württemberg'de halihazırda Yeşiller ile Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisinin oluşturduğu koalisyon hükümeti görev yapıyor. Seçim sonuçlarına göre iki partinin yeniden koalisyon kurması ve hükümetin Yeşiller liderliğinde devam etmesi güçlü bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.

Özdemir, CDU'ya yeniden işbirliği çağrısında bulundu

Yeşiller'in başbakan adayı Cem Özdemir, seçim sonrası yaptığı açıklamada, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisine yeniden işbirliği çağrısında bulundu. Özdemir, son on yılda elde edilen kazanımların temel alınarak ilerlenmesi gerektiğini belirterek, yeni dönemde "eşitler arası bir ortaklık" hedeflediklerini ifade etti.

Özdemir, uzun yıllardır eyalet başbakanlığı görevini yürüten Winfried Kretschmann'ın yerine geçmeyi hedefliyor. 2008–2018 yılları arasında Yeşiller'in eş genel başkanlığını yapan Özdemir, federal hükümette de Tarım Bakanı olarak görev yaptı.

Yeşiller Eş Genel Başkanı Felix Banaszak, seçim sonuçlarının parti için önemli bir moral kaynağı olduğunu belirterek "Bu sonuç bize güçlü bir rüzgar verdi. Bu ülkede Yeşiller hesaba katılması gereken bir güç" dedi.

Aşırı sağ eğilimleri nedeniyle iç istihbarat tarafından izlenen AfD de Baden-Württemberg'de şimdiye kadarki en iyi eyalet seçim sonucunu elde etti. Parti, 2021 seçimlerinde aldığı yüzde 9,7'lik oy oranını neredeyse ikiye katladı. AfD Eş Genel Başkanı Alice Weidel, sonuçtan "çok memnun olduklarını" açıkladı.

Seçimin en büyük kaybedenlerinden biri ise Sosyal Demokrat Parti (SPD) oldu. Partinin eyalet lideri ve başbakan adayı Andreas Stoch, tarihi düşük oy oranının ardından görevinden ayrılmayı planladığını ve parti içinde yeniden yapılanma önerisi sunacağını duyurdu.