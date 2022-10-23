Sosyal medyada paylaşılan bir video, izleyenlerin adeta yüreklerini ağzına getirdi. Söz konusu videoda, yol kenarında bir adamın durduğu görülüyor.
Her şeyden habersiz şekilde elindeki kağıda bakan adam, sadece dakikalar sonra hızla gelen bir kamyonun üzerine doğru çıkması nedeniyle dehşeti yaşıyor.
Fakat kazanın şiddetine rağmen adamın mucizevi bir şekilde kamyonun altından sağ çıkması, izleyen herkesi sevindirdi.
Son Dakika › Dünya › Sadece yol kenarında duruyordu! Birazdan olacaklara asla ihtimal vermezsiniz - Son Dakika