Sadece yol kenarında duruyordu! Birazdan olacaklara asla ihtimal vermezsiniz - Son Dakika
Üye Girişi

Sadece yol kenarında duruyordu! Birazdan olacaklara asla ihtimal vermezsiniz

23.10.2022 19:50
Sadece yol kenarında duruyordu! Birazdan olacaklara asla ihtimal vermezsiniz

Yol kenarında her şeyden habersiz duran bir adam, dakikalar sonra üzerine çıkan kamyon nedeniyle dehşeti yaşıyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, izleyenlerin adeta yüreklerini ağzına getirdi. Söz konusu videoda, yol kenarında bir adamın durduğu görülüyor.

ÜZERİNE KAMYON ÇIKTI

Her şeyden habersiz şekilde elindeki kağıda bakan adam, sadece dakikalar sonra hızla gelen bir kamyonun üzerine doğru çıkması nedeniyle dehşeti yaşıyor.

MUCİZE KURTULUŞ

Fakat kazanın şiddetine rağmen adamın mucizevi bir şekilde kamyonun altından sağ çıkması, izleyen herkesi sevindirdi.

YORUMLAR
500
Kaynananın, gelinine ayırdığı turşu bidonu görenleri adeta şaşkına çevirdi: Anne bu ne Kaynananın, gelinine ayırdığı turşu bidonu görenleri adeta şaşkına çevirdi: Anne bu ne İnternette çocuklar için zararlı 1555 içeriğe müdahale İnternette çocuklar için zararlı 1555 içeriğe müdahale

Sosyal Medya, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Sadece yol kenarında duruyordu! Birazdan olacaklara asla ihtimal vermezsiniz - Son Dakika


Son Dakika
19:26 Karıncanın yüzüne zom yapılınca çıkan görüntü ürküttü
19:16 Adana Demirspor, sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı
19:03 Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu
18:53 Arsenal, deplasmanda Southampton ile 1-1 berabere kaldı
18:43 MHP lideri Bahçeli'den TSK'yla ilgili kimyasal silah iddialarını gündeme getiren TTB Başkanı'na sert tepki: Mahkemeye çıkarılması şarttır
18:15 İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç oldu
17:54 Asgari ücrete Süper Lig'e gelen Başakşehir'in yıldız futbolcusuna, Alman devi göz dikti
17:47 Akasya Durağı'nın Dilek'i yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali sevenlerinden tam not aldı
16:43 Bakan Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müze olacağını açıkladığı Diyarbakır Cezaevi'nin kapısına kilit vurdu
16:29 Sırp modelden şaşkınlık yaratan iddia! "Cinsel bölgemde ağrı var, tecavüze uğradım" dedi, gerçek çok başka çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2022 20:03:10. #1.11#
SON DAKİKA: Sadece yol kenarında duruyordu! Birazdan olacaklara asla ihtimal vermezsiniz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement