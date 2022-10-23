Sadece yol kenarında duruyordu! Birazdan olacaklara asla ihtimal vermezsiniz

Sosyal medyada paylaşılan bir video, izleyenlerin adeta yüreklerini ağzına getirdi. Söz konusu videoda, yol kenarında bir adamın durduğu görülüyor.

ÜZERİNE KAMYON ÇIKTI

Her şeyden habersiz şekilde elindeki kağıda bakan adam, sadece dakikalar sonra hızla gelen bir kamyonun üzerine doğru çıkması nedeniyle dehşeti yaşıyor.

MUCİZE KURTULUŞ

Fakat kazanın şiddetine rağmen adamın mucizevi bir şekilde kamyonun altından sağ çıkması, izleyen herkesi sevindirdi.