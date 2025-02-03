Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 21 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.
Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/ YPG'den arındırılan Münbiç'in güney girişinde araca yerleştirilen bomba infilak etti. Düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 21 kişi hayatını kaybetti.
Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
SMO güçleri, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık 2024'te Münbiç'i teröristlerden kurtarmıştı.
Son Dakika › Dünya › YPG'li teröristlerden Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırı - Son Dakika
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