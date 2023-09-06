Yunanistan'da ''geç kaldı'' diye mürettebat tarafından itilen adam, denize düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

Yunanistan'da ''geç kaldı'' diye mürettebat tarafından itilen adam, denize düşerek hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 06.09.2023 23:18

Yunanistan'da Girit'e gitmeye hazırlanan bir feribottan 36 yaşındaki bir şahıs, iddiaya göre geç geldiği için mürettebat personeli tarafından itildi. Denize düşen adam boğularak hayatını kaybederken olay ülkede infial yarattı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, kişinin ölümünden sorumlu olanların yargı önünde hesap vereceğini belirtti.

Yunanistan'da bir feribottan "geç kaldığı" gerekçesi ile itildiği iddia edilen 36 yaşındaki Antonis Karyotis'in ölümü komşuyu karıştırdı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yaşanan olayı "utanç verici" olarak niteledi. Sorumluların cezalandırılacağını ve yargı önünde hesap vereceğini kaydeden Miçotakis, "Kurbanın yakınlarının yanındayım." ifadelerini kullandı.

MÜRETTEBAT DENİZE İTTİ

Yunanistan'da Pire Limanı'ndan Girit'e gidecek feribota son anda binmeye çalışan 36 yaşında bir kişinin, feribota binmesini engelleme amacıyla mürettebatın itmesi sonucu denize düştüğüne ilişkin video sosyal medyada paylaşıldı.

BİLETİ OLMADIĞI İÇİN FERİBOTA ALMAK İSTEMEDİLER

Basına konuşan tanıklar, mürettebatın söz konusu kişiyi bileti olmadığı için feribota almak istemediğini ileri sürdü. Bazı tanıklar ise yolcunun geç kaldığını iddia etti. Pire Savcılığı konuya ilişkin soruşturma başlatırken, gemi mürettebatından 4 kişi gözaltına alındı.

DENİZE DÜŞEREK BOĞULDU

Adli Tıpta yapılan ilk otopside, 36 yaşındaki kişinin ölüm nedeni denizde boğulma olarak saptandı. Raporda, başında çarpma izi bulunduğu belirtilen maktulün, denize düştüğünde hayatta olduğu, denizdeki kurtulma çabalarına rağmen hayatını kaybettiği aktarıldı.

MİÇOTAKİS: HESAP VERECEKLER

Miçotakis ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda, üzüntü duyduğunu belirterek, yaşanan olayı "utanç verici" olarak niteledi. Sorumluların cezalandırılacağını ve yargı önünde hesap vereceğini kaydeden Miçotakis, "Kurbanın yakınlarının yanındayım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Yunanistan'da ''geç kaldı'' diye mürettebat tarafından itilen adam, denize düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan'da ''geç kaldı'' diye mürettebat tarafından itilen adam, denize düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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