Yunanistan'da Covid aşısı olmayan 60 yaş ve üstü kişiler ayda 100 euro ceza ödeyecek

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkede koronavirüs aşısı olmayan 60 yaş üstü kişilere ayda 100 euro para cezası verileceğini açıkladı. Uygulama, 16 Ocak'ta yürürlüğe girecek.

Kiryakos Miçotakis, Yunanistan'da aşı olmayan 60 yaş üstü kişilerin sayısının 580 bin olduğunu söyledi.

Koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin çoğunun 60 yaş üstü kişiler ve aşı yaptırmayanlar olduğunu vurgulayan Miçotakis, tüm çağrılara rağmen geçen ay 60 yaş üstü kişilerden sadece 60 bin kişinin aşı olduğunu belirtti.

"Bu nedenle bazı sert önlemler almamız kaçınılmaz hale geldi" diyen Miçotakis, yıl sonuna kadar 60 yaş üstü herkesin aşı olması gerektiği çağrısını yineledi.

Aşı olmayan 60 yaş üstü kişilerden toplanacak para, ihtiyaç sahibi hastanelere aktarılacak.

Aşı sertifikası zorunluluğu

Yunanistan'da aşı olmayanlara getirilen kısıtlamalardan dolayı özellikle gençler arasında son aylarda aşı olanların sayısı arttı.

Ülkede 1 Kasım'dan bu yana marketler ve eczaneler dışında mağaza, kafe, bar, restoran, alışveriş merkezi, eğlence yerleri, spor salonları ve stadyumlara sadece aşı sertifikası olanlar girebiliyor.

Yaklaşık 11 milyon nüfuslu Yunanistan'da nüfusun yüzde 63'ü iki doz aşı oldu.

Ülkede resmi verilere göre şu ana kadar 931 binden fazla koronavirüs vakası görüldü, Covid-19 hastalığı sonucu 18 binden fazla kişi hayatını kaybetti.