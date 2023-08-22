Yunanistan'da Orman Yangınları Devam Ediyor: 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Yunanistan'da Orman Yangınları Devam Ediyor: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Yunanistan\'da Orman Yangınları Devam Ediyor: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Son Güncelleme: 22.08.2023 11:34

Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesindeki orman yangınlarıyla mücadele devam ederken, Viotia bölgesinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Rüzgarların etkisiyle yayılan yangınlar nedeniyle birçok köyde tahliye emri verildi. İtfaiye ekipleri ve gönüllüler yangın söndürme çalışmalarına katılırken, uluslararası yardımlar da alındı. Yunan sahil güvenliği, yangınlar nedeniyle bazı bölgelerde teyakkuzda olduğunu açıkladı.

Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesindeki orman yangınlarıyla mücadele devam ederken, Viotia bölgesinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesi ve başkent Atina yakınlarında çıkan orman yangınları rüzgarların etkisiyle yayılmaya devam ediyor. Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilias yaptığı açıklamada, son 48 saat ve gelecek 48 saatin şiddetli rüzgar ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle kritik olduğunu belirterek, gece yarısından bu yana 53 farklı noktada yangın çıktığını söyledi.

Dedeağaç, Gümülcine, Kavala, Orestiada, Viotia bölgeleri ve Eğriboz Adası'ndaki birçok köyde tahliye emri verildi. Viotia bölgesinde hayvanları alevlerden kurtarmaya çalışan bir kişinin dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği, Kavala bölgesinin kuzeyinde ise yaralanan iki itfaiyecinin hastanede kaldırıldığı öğrenildi.

Ulusal itfaiye teşkilatı sözcüsü Ioannis Artopios yaptığı açıklamada, Dedeağaç'ta 4 gündür devam eden yangınlara 200'den fazla itfaiyeci ve 17 uçak ile müdahale edildiğini, yangın söndürme çalışmalarına ordunun yanı sıra gönüllülerin de katıldığını belirtti. Alevlerin Dedeağaç Üniversite Hastanesi'ne yaklaşması nedeniyle tüm personel ve hastalar tahliye edildi. Dedeağaç'taki yangın söndürme çalışmalarına Romanya'dan 56 itfaiyeci ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden 2 yangın söndürme uçağının katıldığı öğrenilirken, 19 Fransız itfaiyecinin ise Eğriboz'da yangına müdahale ettiği bildirildi.

Yunan sahil güvenliği tarafından yapılan açıklamada, Termiye Adası'nda da yangınlar nedeniyle 20 kişinin teknelerle tahliye edildiği, ekiplerin ayrıca Viotia ve Eğriboz için teyakkuzda olduğu kaydedildi. - GÜMÜLCİNE

Kaynak: İHA

Batı Trakya, Yunanistan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yunanistan'da Orman Yangınları Devam Ediyor: 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan'da Orman Yangınları Devam Ediyor: 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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