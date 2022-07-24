Zelenski'den Odessa liman saldırısına ilişkin açıklama - Son Dakika
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Zelenski'den Odessa liman saldırısına ilişkin açıklama

24.07.2022 10:59
Zelenski'den Odessa liman saldırısına ilişkin açıklama

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Odessa limanına yönelik saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada Rusya'yı suçlayarak, "Rusya ile bir tür diyaloğa, bir tür anlaşmaya ihtiyaç olduğu söyleniyorsa, neler olduğu görülmeli" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Odessa limanına yönelik saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada Rusya'yı suçlayarak, "Rusya ile bir tür diyaloğa, bir tür anlaşmaya ihtiyaç olduğu söyleniyorsa, neler olduğu görülmeli" dedi.

Zelenski, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Odessa limanına Rusya'nın füze saldırısı, küçümseyici bir saldırıdır. Aynı zamanda Rusya'nın siyasi pozisyonlarına da bir darbe oldu. Rusya ile bir tür diyaloğa, bir tür anlaşmaya ihtiyaç olduğu söyleniyorsa, neler olduğu görülmeli. İşgalciler artık kimseyi aldatamaz. Bu saldırı sonucunda Odessa Sanat Müzesi binası da hasar gördü. Rus barbarlığı bizi zaferimiz için ihtiyaç duyduğumuz silahları elde etmeye daha da yaklaştırıyor" dedi.

BLINKEN: ANLAŞMAYI BALTALIYORABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, söz konusu saldırının yapılan anlaşmayı baltaladığını belirterek, "ABD, Rusya'nın Odessa limanına yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyor. Saldırı, Rusya'nın gıda tedarik çabalarını ve Ukrayna'nın ihracatı kapsamında dün kesinleşen anlaşmaya yönelik taahhütlerinin güvenilirliğini baltalıyor" dedi.RUSLAR SALDIRIYI REDDETTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, saldırıya ilişkin Rus yetkililerle temas kurulduğunu belirterek, "Rusya ile yaptığımız temasta da Ruslar kesinlikle bu saldırıyla alakalarının olmadığını, konuyu çok yakından ve ayrıntılı bir şekilde incelediklerini bize belirttiler. Tahıl sevkiyatı ile ilgili dün yaptığımız anlaşmadan hemen sonra böyle bir hadisenin meydana gelmesi gerçekten bizi de endişelendirdi" diye konuştu.


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Zelenskiy, İstanbul'daki anlaşma için çabalarından dolayı Erdoğan ve Guterres'e minnettar olduğunu söyledi Zelenskiy, İstanbul'daki anlaşma için çabalarından dolayı Erdoğan ve Guterres'e minnettar olduğunu söyledi Zelenskiy, İstanbul'daki anlaşma için çabalarından dolayı Erdoğan ve Guterres'e minnettar olduğunu söyledi Zelenskiy, İstanbul'daki anlaşma için çabalarından dolayı Erdoğan ve Guterres'e minnettar olduğunu söyledi
Kaynak: DHA

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Zelenski'den Odessa liman saldırısına ilişkin açıklama - Son Dakika

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