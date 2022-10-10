Zelenski, Kiev'deki saldırılar hakkında açıklama yaptı - Son Dakika
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Zelenski, Kiev'deki saldırılar hakkında açıklama yaptı

10.10.2022 11:49
Zelenski, Kiev'deki saldırılar hakkında açıklama yaptı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kiev'de düzenlenen saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, enerji tesislerinin ve sivil halkın hedef olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kiev'de düzenlenen saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, enerji tesislerinin ve sivil halkın hedef olduğunu belirtti.

Zelenski, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın amacının panik ve kaos yaratmak olduğunu ifade ederek, "İki hedefleri var. İlk hedef, enerji tesisleri. Ülke genelinde Kiev bölgesi ve Hmelnitski bölgesi, Lviv ve Dnipro, Vinnitsya, Frankiv bölgesi, Zaporijya, Sumy bölgesi, Harkiv bölgesi, Jitomir bölgesi, Kirovohrad bölgesi ve güney. Panik ve kaos istiyorlar, enerji sistemimizi yok etmek istiyorlar. Umutsuzlar. İkinci hedef ise insanlar. Böyle bir zaman ve bu tür hedefler, mümkün olduğunca fazla hasara neden olacak şekilde özel olarak seçilmiştir. Bugün barınaklarda kalın. Her zaman güvenlik kurallarına uyun" dedi.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Kiev, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Zelenski, Kiev'deki saldırılar hakkında açıklama yaptı - Son Dakika

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