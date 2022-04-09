Zelenski Türkleri kılıçtan geçiren örgütü övdü, ayakta alkışlandı - Son Dakika
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Zelenski Türkleri kılıçtan geçiren örgütü övdü, ayakta alkışlandı

09.04.2022 08:28

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün telekonferans yoluyla Yunan Parlamentosu'na konuştu. Zelenski, 19. yüzyılda Osmanlı'ya isyan eden ve Mora'da on binlerce Türk'ü katleden ve Ukrayna'nın Odessa şehrinde kurulan Filiki Eterya örgütünü övdü. Konuşmasında yeni bir Filiki Eterya kurulması gereğinden bahseden Zelenski Yunan vekiller tarafından ayakta alkışlandı.

Rus işgali altındaki Ukrayna'da çatışmalar tüm şiddetiyle sürerken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, telekonferans yoluyla Yunan Parlamentosu'na konuştu.

FİLİKİ ETERYA'YI ÖVDÜ

Zelenski buradaki konuşmasında dikkat çeken ifadeler kullandı. Ukrayna lideri, 19. yüzyılda Osmanlı'ya isyan eden ve Mora'da on binlerce Türk'ü katleden, Ukrayna'nın Odessa şehrinde kurulan Filiki Eterya örgütünü övdü.

Vladimir Zelenski, "Bugün Helenizmin bir başka büyük merkezi Odessa da tehdit altında. Tarihteki Dostluk Cemiyeti (Filiki Eterya) burada kuruldu. Yunanistan'da yeni bir Dostluk Cemiyeti'nin oluşturulabileceğine ve hem Ukrayna'yı hem de Helenizmi kurtarmak için savaşabileceğine inanıyorum. Yunan devrimcileri, dün ya bağımsızlık ya da ölüm diyorlardı. Biz de bugün aynısını söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

Yunan Parlamentosu ise Zelenski'yi ayakta alkışladı.

ELİ KANLI ÖRGÜT: FİLİKİ ETERYA

Bundan tam 200 yıl önce 40 bine yakın Mora Türkü, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin övdüğü Filiki Eterya örgütü eliyle Rumlar tarafından katledildi.

Filiki Eterya 1814 yılında Emmanouil Ksantos, Nikolaos Skoufas ve Athanasios Tsakalof adlı üç Yunan tarafından, günümüzde Ukrayna sınırları içinde kalan Odessa (Hocabey) kentinde kuruldu. Örgütün amacı "Megali İdea" yani "Büyük Yunanistan" fikrini hayata geçirmekti. Filiki Eterya önderliğinde örgütlenen Yunan güçleri, 1821'de Osmanlı'ya isyan etti. Bunun sonucu olarak Mora Yarımadası'nda olaylar çıktı ve binlerce Türk vahşice katledildi.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin katliamları tarihe kazınan Filiki Eterya'ya güzelleme yapması ve "Yunanistan ve Ukrayna arasında da bir Filiki Eterya kurulabilir" şeklinde sözler sarf etmesi büyük tepki çekti.

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