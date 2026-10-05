Zelenski, Tusk ile Ukrayna-ABD-Rusya üçlü toplantı hazırlıklarını görüştü

(ANKARA) - Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile görüştü. Zelenski, görüşmede, Ukrayna, ABD ve Rusya arasında teknik düzeyde olası üçlü toplantılara yönelik hazırlıkları ele aldıklarını belirterek, "Bizim tarafımızda engel yok. Amerikan tarafının hazırlanması ve Rusya'nın hazır olmasını sağlaması önemli" dedi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile konuştuğunu belirtti. Zelenski, şu ifadeleri kullandı:

"Her gün Rusya, barış yerine tırmanmayı seçiyor. ve biz, böyle zor bir zamanda ihtiyaç duyduğumuz yardımı aldığımız için Polonya'ya minnettarız. Bugün, Başbakan Donald Tusk ile konuştum ve Polonya'nın dayanışması ve desteği için kendisine bizzat teşekkür ettim. Ayrıca, Başbakan'a Ukrayna, ABD ve Rusya arasında teknik düzeyde olası üçlü toplantı formatlarına yönelik hazırlıklar hakkında bilgi verdim. Bizim tarafımızda engel yok, ancak Amerikan tarafının kendi tarafından hazırlanması ve Rusya'nın hazır olmasını sağlaması önemli.

Ayrıca, enerji şebekemizi kışa hazırlamak ve diğer hassas konuları ele aldık. Her şey telefonda detaylı bir şekilde görüşülemez, bu yüzden yakın gelecekte şahsen buluşmaya karar verdik. Donald'a ve Polonya'ya destekleri için minnettarım. Rusya'yı durdurup bu iğrenç savaşı daha fazla ilerletmekten önleyebilmek için, Avrupa'daki herkesin birleşik gücüyle hareket etmeliyiz."