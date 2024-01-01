Zelenski ve Putin, yeni yıl mesajında ordularına teşekkür etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün gece yeni yıl mesajı yayımladı. İki lider de yeni yıl mesajında ordularına teşekkür etti. Zelenski, "Her bir Ukraynalı savaşçıyla gurur duyuyorum. Siz ayakta durduğunuz sürece, Ukrayna da ayakta duracaktır" ifadelerini kullanırken; Putin ise "Savaşta görevde olan, hakikat ve adalet mücadelesinin ön saflarında yer alan herkes, sizler bizim kahramanlarımızsınız" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, dün gece yayımladığı yeni yıl mesajında 2023'ün genel değerlendirmesini yaptı ve Ukrayna ordusuna teşekkür etti. Zelenski, "Milyonlarca Ukraynalıya bu yılı sorduğunuzda milyonlarca farklı yanıt alacaksınız. Herkesin gülümseyecek bir şeyi var. Çünkü her şey yolunda gitti. Herkesin ağlayacağı bir şey var. Ancak herkes bu yılda tüm Ukraynalılar için ortak bir şey bulacaktır. Yılın en önemli sonucu, ana başarısı: Ukrayna daha güçlü hale geldi. Tüm Güvenlik ve Savunma Kuvvetlerimiz. Her bir Ukraynalı savaşçıyla gurur duyuyorum. Siz ayakta durduğunuz sürece Ukrayna da ayakta duracaktır. Bizi ne kadar cesurca ve kahramanca savunduğunuzu biliyorum. Tüm bu zaman boyunca" dedi.

PUTİN: HAKİKAT VE ADALET MÜCADELESİ

Rusya Devlet Başkanı Putin ise Rus ordusunun hakikat ve adalet için mücadele ettiğini belirterek, "Geçtiğimiz yıl çok çalıştık ve çok şey başardık. Ortak başarılarımızla gurur duyduk ve başarılarımızdan sevinç duyduk. Ulusal çıkarlarımızı, özgürlüğümüzü ve güvenliğimizi, bizim için sarsılmaz bir destek olan ve olmaya devam eden değerlerimizi savunarak sağlam durduk. Savaşta görevde olan, hakikat ve adalet için mücadelenin ön saflarında yer alan herkes, sizler bizim kahramanlarımızsınız. Kalplerimiz sizinle birlikte. Sizinle gurur duyuyor ve cesaretinize hayranlık duyuyoruz. Şu anda en yakınlarınızın, en sevdiklerinizin sevgisini, milyonlarca Rus vatandaşının güçlü ve samimi desteğini, tüm halkın desteğini hissettiğinizi biliyorum" ifadelerini kullandı.