Zelenskiy Kiev'de Merz ile görüştü, ABD ekim sonuna kadar üçlü teknik görüşme önerdi - Son Dakika
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Zelenskiy Kiev'de Merz ile görüştü, ABD ekim sonuna kadar üçlü teknik görüşme önerdi

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Zelenskiy Kiev\'de Merz ile görüştü, ABD ekim sonuna kadar üçlü teknik görüşme önerdi
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kiev'de Almanya Başbakanı Merz ile görüştü ve ABD'nin ekim sonuna kadar üçlü formatta teknik görüşme önerdiğini söyledi. Almanya'nın 1 milyar 300 milyon avroyu aşan askeri destek sağlayacağını, iki ülkenin ortak İHA ürettiğini belirtti.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "ABD, savaşın sona erdirilmesi yönündeki müzakerelerin sürdürülmesi için ekim ayı sonuna doğru üçlü formatta bir teknik görüşme yapılmasını önerdi" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinde temaslarda bulunan Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile başkent Kiev'de bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından Merz ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri değerlendirdi. Zelenskiy, Merz ile verimli görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Ukrayna ve Almanya, ortak insansız hava araçları (İHA) üretiyor. Ukrayna, Almanya'dan daha fazla silah ve ekipman satın alacak. Almanya'da İHA birimlerinin oluşturulması konusunda ortak çalışmalar başladı. İki ülke arasında 8,5 milyar avrodan fazla değerde 15 farklı anlaşma ve belgenin bulunuyor. Almanya, Ukrayna'ya 1 milyar 300 milyon avrodan fazla tutarda askeri desteği sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Savaşın bitirilmesi için ABD tarafıyla çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Zelenskiy, "Dün ABD'nin müzakere ekibiyle görüştüm. Amerikan tarafı bugün Ukrayna ve Rusya ile temas halinde ve ekim ayı sonuna kadar üçlü formatta teknik düzeyde bir toplantı yapmayı öneriyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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