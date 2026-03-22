Zelenskiy: Rusya\'nın Saldırılarında İHA ve Füze Kullanımı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya son bir haftada düzenlediği hava saldırıları hakkında bilgi verdi. Rus ordusunun bu sürede yaklaşık 1550 insansız hava aracı (İHA) ve 1260'tan fazla güdümlü bomba ile Ukrayna'ya saldırdığını belirten Zelenskiy, Rusya'nın bu dönemde iki füze de attığını kaydetti.

Zelenskiy, son dönemde Rusya'ya yönelik yaptırımların kısmen kaldırıldığını vurgulayarak, "Rusya'nın elde ettiği kar, ona dokunulmazlık hissi ve savaşı sürdürme imkanı veriyor. Bu nedenle, baskı devam etmeli ve yaptırımlar işe yaramalıdır" ifadelerini kullandı.