Zelenskiy: Savaşın Bitmesi İçin Putin ile Görüşmeye Hazırım

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UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya- Ukrayna savaşını diplomasiyle bitirmek istediklerini ve gerekirse Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşı sona erdirmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme ihtimaline karşı yaptığı açıklamada, "Elbette hem ABD Başkanı Trump ve AB ülkeleri, Rusya olmadan, Putin olmadan diplomasinin mümkün olmadığına inanıyor. Bu yüzden dedim ki eğer bu savaşın bizim için nasıl sonuçlanacağı konusunda anlaşabilirsek ben (Putin ile görüşmeye) hazırım. Diplomasiye hazırız, burada bununla ilgili bir sorunum yok. Sorun şu ki bana öyle geliyor ki Putin prensip olarak benimle savaşı bitirmek hakkında konuşmaktan korkuyor" ifadelerini kullandı.