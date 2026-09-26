Zelenskiy, Zaporijya\'da 2 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı saldırıyı duyurdu

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün gece Rusya tarafından düzenlenen hava saldırılarında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin de yaralandığını duyurarak, "Rusya her geçen gün gerilimi tırmandırıyor. Ruslar saldırılarını daha da şiddetlendirmeyi seçtiyse, dünya da savaşın daha fazla yayılmasını önlemek için daha güçlü yanıtlar vermelidir" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun gece saatlerinde gerçekleştirdiği hava saldırılarına ilişkin detayları paylaştı. Saldırılarda Zaporijya'da 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 14 kişinin de yaralandığını bildiren Zelenskiy, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Sivil yerleşim yerlerinin ve altyapının hedef alındığını belirten Zelenskiy; Kiev, Zaporijya, Odessa, Sumi ve Harkiv bölgelerinde çok sayıda konutun vurulduğunu kaydetti. Zelenskiy; Kiev'de bir anaokulunun ve bir lisenin, Harkiv'de bir üniversitenin; Poltava, Mikolayiv ve Vinnitsya bölgelerinde ise enerji altyapılarının hasar gördüğünü aktardı.

Uluslararası topluma ve müttefik ülkelere seslenen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Müttefiklerimizin unutmaması gereken en temel husus; Rusya'nın her geçen gün gerilimi tırmandırdığıdır. Eğer Ruslar saldırılarını daha da şiddetlendirmeyi seçtiyse, dünya da savaşın daha fazla yayılmasını önlemek için daha güçlü yanıtlar vermelidir" ifadelerini kullandı.

ABD ve Avrupa Birliği (AB) liderlerine yaptırımların artırılması yönünde çağrıda bulunan Zelenskiy, "Sayın Başkan Trump'tan Rusya'ya ve onun savaşını finansal olarak destekleyen herkese karşı Lindsey Graham Yasası'nı uygulamasını talep ediyoruz. Sayın Başkan Antonio Costa ve Sayın Ursula von der Leyen'den ek Avrupa yaptırımları uygulamalarını istiyoruz. Tüm liderlerden Rus oligarkları mevcut yaptırım listelerinden çıkarmamalarını ve Rusya savaşı durdurana kadar teröristlerle yapılan tüm ticareti kısıtlamaya devam etmelerini rica ediyoruz. Barış ancak her gün ortaklaşa yürüteceğimiz bu çabalar sayesinde yakınlaştırılabilir" değerlendirmesinde bulundu.