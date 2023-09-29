Zimbabve\'de uçak kazası: 6 kişi hayatını kaybetti

Zimbabve'de Mashava bölgesinde bir elmas madenine ait uçağın düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. Başkent Harare'den havalanan uçağın düşmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Zimbabve basınındaki habere göre, ülkenin Mashava bölgesinde sabah saatlerinde bir uçak kazası meydana geldi. Ülkede faaliyet gösteren bir elmas madenine ait Cessna 206 tipi uçağın, Masvingo'da düşmesi sonucu 6 kişi öldü. Başkent Harare'den havalanarak Zvishavane bölgesindeki elmas madenine giden uçağın düşmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.