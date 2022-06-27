Zimbabve Merkez Bankası yüzde 120 faiz artırımına gitti - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Zimbabve Merkez Bankası yüzde 120 faiz artırımına gitti

27.06.2022 16:55
Zimbabve Merkez Bankası yüzde 120 faiz artırımına gitti

Zimbabve'de Merkez Bankası politika faizini yüzde 80'den yüzde 200'e yükseltirken, hükümet enflasyonu dizginlemek için ABD dolarını beş yıllık bir süre için resmi para birimi haline getirdi.

Zimbabve'de Merkez Bankası politika faizini yüzde 80'den yüzde 200'e yükseltti.

Merkez Bankası, bu kararı Haziran'da aylık enflasyonun yüzde 30,7, yıllık enflasyonun da yüzde 191,6'a yükselmesinin ardından aldı.

Zimbabve bu kararla, bu yıl toplamda 14 bin baz puanla küresel çapta en fazla faiz artırımına giden ülke oldu.

Zimbabve Merkez Bankası Başkanı John Mangudya enflasyondaki artışın tüketici talebi ve güvenine sekte vurduğuna dikkat çekti ve enflasyonun kontrol altına alınamaması halinde son iki yıldaki ekonomik kazanımların kaybedileceği uyarısında bulundu.

Zimbabve doları bu yıl ABD doları karşısında yüzde 69 değer kaybetti.

Bu arada Zimbabve Maliye Bakanı Mthuli Ncube, enflasyonla mücadele kapsamında beş yıl süreyle çoklu para birimi uygulamasının devam edeceğini ve ABD dolarının resmi para birimi haline geleceğini açıkladı.

Zimbabve'de aylık enflasyonun 2008'de yüzde 79 milyara çıkması üzerine 2009'da ülkenin yerli para birimi terk edilmiş ağırlıklı olarak ABD doları ve diğer para birimleri kullanılmaya başlanmıştı.

2009'da 100 trilyon Zimbabve dolarının değeri 40 cent'e eşitti.

2019'da Zimbabve yeniden kendi para birimini kullanmaya başladı ancak bu para da dolar karşısında hızla değer kaybetti.

YORUMLAR
500
İran: İsrail'in CENTCOM'a üyeliği bölge için tehdittir İran: İsrail'in CENTCOM'a üyeliği bölge için tehdittir Vali Hochul: New York, ABD'de kürtaj için 'güvenli liman' olacak Vali Hochul: New York, ABD'de kürtaj için 'güvenli liman' olacak
Kaynak: BBC

Tam Gemi Şok Denemeleri, Togo Cumhuriyeti, Merkez Bankası, Zimbabwe, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Zimbabve Merkez Bankası yüzde 120 faiz artırımına gitti - Son Dakika

BBC
Bu haber BBC tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. BBC tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı BBC kurumudur.

Son Dakika
23:24 Asgari Ücret Tespit Komisyonu çarşamba günü toplanıyor
22:57 Milli güreşçimiz Murat Fırat, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu
22:55 Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi sele teslim oldu! AFAD ekipleri vatandaşları kucağında taşıyarak güvenli alana taşıdı
22:15 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Hatay'a giriş yasağı kaldırıldı, yola çıkan Muharrem İnce yoldan döndü
22:05 Fenerbahçe, Emre Mor için Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı
21:44 Trabzonspor'u hüzne boğan ayrılık! Egemen Korkmaz kulüpten ayrıldı
21:38 Muhalefet Cumhurbaşkanlığı ödeneğine yapılan yüzde 40 zammı eleştirmişti! Yeni açıklama geldi: Cumhurbaşkanı ödeneği maddesi kanundan çıkarılsın
21:13 Akdeniz Oyunları'nda Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin ikilisi altın madalya kazandı
20:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak
20:37 Performansıyla beğeni toplayan Enes Ünal'a Juventus talip oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 23:32:56. #1.12#
SON DAKİKA: Zimbabve Merkez Bankası yüzde 120 faiz artırımına gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement