12 yıllık zorunlu eğitimde büyük değişiklik yolda - Son Dakika
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Eğitim

12 yıllık zorunlu eğitimde büyük değişiklik yolda

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Milli Eğitim Bakanı Tekin, zorunlu eğitim yılında değişiklik yapılacağı iddialarına ilişkin, "Yıl sonunda biz bu tartışmaları kendi içimizde de değerlendirir ve bir karara varırız" ifadelerini kullandı. Tekin, ayrıca "Bizim açımızdan sorun yok ancak sahada bu konuda rahatsızlıklarını dile getiren iş dünyası gibi bazı kesimler var. Ara eleman temini noktasında güçlük çektiklerini söylüyorlar" dedi.

14.05.2025 12:55  Güncelleme: 13:21
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Zorunlu eğitim yılında değişiklik yapılacağı iddialarına ilişkin Tekin, "Yıl sonunda biz bu tartışmaları kendi içimizde de değerlendiririz ve bir karara varırız. Şu anda dediğim gibi izliyoruz. Bu konuyla ilgili Bakanlığımız bünyesinde her bir genel müdürlükte değerlendirme başkanlıkları var, onlar kamuoyundaki tartışmaları izleyip gerekli çözümleri üretmekle görevliler. Onlar da takip ediyorlar çalışmaları." dedi.

"İŞ DÜNYASI RAHATSIZLIKLARINI DİLE GETİRİYOR"

"12 yıllık eğitim sisteminde sorunlar var mı?" sorusuna yanıt veren Tekin, iş dünyasının ara eleman bulmakta sıkıntı çektiğini ve bunu ilettiklerini söyledi. Bakan Tekin, "Bizim açımızdan sorun yok ancak sahada bu konuda rahatsızlıklarını dile getiren iş dünyası gibi bazı kesimler var. Ara eleman temini noktasında güçlük çektiklerini söylüyorlar ama biz bakanlık olarak halihazırda böyle bir çalışmanın içerisinde değiliz. Biz sadece izliyoruz bu tartışmaları" ifadelerini kullandı.

12 yıllık zorunlu eğitimde büyük değişiklik yolda

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Türkiye, Gündem, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim 12 yıllık zorunlu eğitimde büyük değişiklik yolda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • ibrahim çetin:
    12 YILLIK KESİNTİZİ EĞITMLE ESNAFI SÜRİYELİLERE MECBUR BIRAKTINIZ OKULDAN CIKAN BOŞTA KALAN GEÇLERİDE UYUŞTURUCU BATAĞINA BIU ANLAMSIZ SİSTEMLE SİZ SOKTUNUZ BİR AN ÖNCE YANLIŞDAN DÖNÜLMESİNİ BEKLİYORUZ. 146 14 Yanıtla
  • Serkan Semiz:
    Kendi içimizde derken......ya arkadaş kurulu bi düzen 5 3 3 varken birilerinin işine yarasın diye ucube sistem getirdiniz madem iyi bi sistemdi arkasında durun 86 9 Yanıtla
  • mustafa uzun:
    Kendi içi neymiş lafa bak 64 7 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    En büyük ve en hayırlı bir değişiklik senin gibi bir zihniyetin, o bakanlıktan gitmesi olur... 53 12 Yanıtla
  • Ali Mutlu:
    Eğitiminde damına doydular. 60 3 Yanıtla
  • mert çelik:
    degıstırın durun madurlar düşünsün 53 2 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    profluk icin yasal olarak beklemek zorunda oldugu yili beklemeden proff, rektorluk icin yine proflukta bekleme suresi dolmadan rektor olan bi zatin a 4 kagidi ile bakan olmasina sasmamali. ayni a 4 kagidi ile prof olmis, sonra rektor olmustu.. bi de egitim bakani..ne guzel ornek genclere.. 43 8 Yanıtla
  • murat özdemir:
    4 4 4 sisteminin ilk ürünleri işsiz güçsüz boş beleş geziyolar, kokuşmuş eğitim sistemi çocuklarımızın geleceğini etkiledi malesef. 38 2 Yanıtla
  • cinarali2019:
    kendi çocukları burda okumadığı için rahatlar kim ziker yalova kaymakamını 30 2 Yanıtla
  • Sk 06:
    sahtekar 25 5 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    Bilal Erdoğan yine rüyasında ne gördüde eğitimin içinden geçecek yine 18 5 Yanıtla
  • 199715:
    Hepsini İmam Hatip yapın.Hatip olsunlar, gerisi ..... Bak mezunları hepsinden anlıyorlar: Futbol, ata binme, ekonomi, aile planlaması, enflasyon, inşaat, gemicik, ayakkabı kutusu, askerlik, olimpiyatlar ( ama Türkçe), parsel parsel, Allah affetsin, limanlar, kanal İst, rant, Tıp ( giderletse gitsinler), liyakat pardon mülakat...vs vs. 13 3 Yanıtla
  • Dincer aynacı:
    butun okulları ımam hatıp yaptınız... piyasada en az 10 yıllık kalıfıye eleman acıgı var. 8 4 Yanıtla
  • efe:
    başlık, değişiklik yolda; haber içeriği, değişiklik yok... müthiş habercilik 11 0 Yanıtla
  • Usta OMER:
    4 4 2 yapalim egitimi. Kalede ogretmenler :) 4 1 Yanıtla
  • 205622:
    eğitimin anasını bellediniz siz hangi eğitim sisteminden geldiniz 3 0 Yanıtla
  • Mehmet Cosar:
    Su egitimden 1 saat kısın bebeler ne 6 esir gibi duruyor okulda ilk okul bebelerini. Odevleri cok fazla kitap fazla yegenin cantasi okul cantasi gibi hsfif degil ici taş dolu sanki yil sonu balolarini kaldirin alan var alamayan var 2 0 Yanıtla
  • Ercan Bey:
    4 4 sistemi bence devam etmeli. 4 daha uygulanır ise çocuk okulu bitirdiğinde 18 yaşında olur. Bu yaştan sonra meslek edinmesi oldukça güç.. Ara eleman sıkıntısı yaşanır. Ama meslek liselerinin kapsamı çok çok genişletilip bu açık kapatılabilir ama o da neredeyse imkansız. Bazen denge bulmak için kendi ekosistemine bırakmak gerekir. 1 0 Yanıtla
  • Koray Yapar:
    3 5 2 olsun futbolda her zaman tutar bu teknik. 0 0 Yanıtla
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