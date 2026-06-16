2026 Eğitim Kurumu Yönetici Atamaları Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, "2026 yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme" sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığınca özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen ataması ve yönetici görevlendirmeye ilişkin kılavuz 24 Nisan 2026 tarihinde yayımlanmıştı. Bu doğrultuda müdür, müdür yardımcısı olarak görevlendirilecekler ve öğretmen olarak atanacak adayların 5-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda yaptığı başvurular sonuçlandı. Görevlendirilmesi yapılan yöneticilerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 10 Temmuz 2026 tarihinden itibaren yapılacak. Öğretmen atama sonuçları, 26 Haziran'da ilan edilecek. - ANKARA