29. ATAG Çalıştayı Erzincan'da başladı, 9 oturumda 52 bildiri sunuluyor - Son Dakika
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29. ATAG Çalıştayı Erzincan'da başladı, 9 oturumda 52 bildiri sunuluyor

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29. ATAG Çalıştayı Erzincan\'da başladı, 9 oturumda 52 bildiri sunuluyor
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EBYÜ Deprem Teknolojileri Enstitüsü ev sahipliğinde düzenlenen 29. ATAG Çalıştayı Erzincan'da başladı. 3 gün sürecek çalıştayda 9 oturumda toplam 52 bildiri sunuluyor, etkinliğin Erzincan Havzası'nda arazi gezisiyle sona ermesi planlanıyor.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Deprem Teknolojileri Enstitüsü ev sahipliğinde düzenlenen 29. Aktif Tektonik Araştırma Grubu (ATAG) Çalıştayı başladı.

Deprem Teknolojileri Enstitüsü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştaya, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, önceki dönem Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, rektör yardımcıları Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı ve Prof. Dr. Erhan Zeytun, Deprem Teknolojileri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şevket Özden ile farklı üniversite ve kurumlardan bilim insanları, araştırmacılar ve öğrenciler katıldı.

Aktif tektonik, paleosismoloji, sismoloji, jeodezi ve deprem mühendisliği alanlarında çalışan bilim insanlarını bir araya getiren çalıştayda, 9 oturumda 40 sözlü ve 12 poster olmak üzere toplam 52 bildiri sunuluyor.

Çalıştayın açılışında konuşan Rektör Kuyrukluyıldız, tarihinde büyük depremler yaşayan Erzincan'da böyle bir bilimsel buluşmanın gerçekleştirilmesinin ayrı bir anlam taşıdığını belirtti.

Bilimsel bilginin insan hayatını koruyan ve şehirleri daha güvenli hale getiren uygulamalara dönüştürülmesinin önemine değinen Kuyrukluyıldız, üniversite olarak Deprem Teknolojileri Enstitüsünün çalışmalarını ve bilimsel iş birliklerini desteklemeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Açılış programında önceki dönem Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasından Düzgün Esina ve TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Cem Demirel adına Erdal Şafak da konuşma yaptı.

Programda, çalıştaya sağladıkları destek ve katkılardan dolayı Kuyrukluyıldız, Levent, Esina ve Şafak'a teşekkür plaketi verildi.

3 gün sürecek çalıştayın, bilimsel oturumlar ve poster sunumlarının ardından Erzincan Havzası'nın aktif tektoniğinin yerinde inceleneceği arazi gezisiyle sona ermesi planlanıyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: 29. ATAG Çalıştayı Erzincan'da başladı, 9 oturumda 52 bildiri sunuluyor - Son Dakika
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