30 Üniversiteye 'Spor Dostu Kampüs' Unvanı - Son Dakika
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30 Üniversiteye 'Spor Dostu Kampüs' Unvanı

30 Üniversiteye \'Spor Dostu Kampüs\' Unvanı
17.06.2026 13:07
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YÖK, Spor Dostu Kampüs Programı ile 30 üniversiteye 31 kampüs unvanı verdi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hayata geçirilen Spor Dostu Kampüs Programı kapsamında 30 üniversiteye ait 31 kampüs, 'Spor Dostu Kampüs' unvanı almaya hak kazandı.

Spor Dostu Kampüs Programı'na başvuran 56 üniversitenin 60 kampüsü arasında yapılan değerlendirmeler sonucunda 30 üniversiteye ait 31 kampüse Spor Dostu Kampüs unvanı verildi. Nevşehir'de düzenlenen sertifika töreninde konuşan YÖK Başkanı Erol Özvar, yükseköğretimi yalnızca akademik başarıyla sınırlı görmediklerini belirterek, üniversitelerin öğrencilerin zihinsel, fiziksel, sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyen yaşam alanları olması gerektiğini söyledi. Dijitalleşmenin hızlanmasıyla birlikte gençler arasında hareketsiz yaşam tarzının yaygınlaştığını ifade eden Özvar, ekran bağımlılığı, fiziksel aktivite eksikliği ve sosyal izolasyon gibi sorunların artık toplumsal ölçekte ele alınması gereken önemli meseleler haline geldiğini kaydetti. Spor Dostu Kampüs Programı'nın temel amacının öğrenciler ve üniversite personelinin sporla daha fazla iç içe olduğu, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının güçlendiği kampüsler oluşturmak olduğunu vurgulayan Özvar, sporun disiplin, özgüven, ekip çalışması, liderlik ve zaman yönetimi gibi becerilerin gelişimine de önemli katkılar sunduğunu dile getirdi. Program kapsamında üniversitelerin 45 ayrı kriter üzerinden değerlendirildiğini belirten Özvar, spor altyapısı, öğrenci kulüplerinin etkinliği, ruh sağlığını destekleyici faaliyetler, bağımlılıkla mücadele çalışmaları, erişilebilirlik ve geleneksel sporların yaşatılması gibi birçok başlığın değerlendirme sürecinde dikkate alındığını söyledi. Geçen yıl 83 üniversitenin 98 kampüsünün başvurduğu programda 47 üniversitenin 48 kampüsünün Spor Dostu Kampüs unvanı almaya hak kazandığını hatırlatan Özvar, bu yıl ise 56 üniversitenin 60 kampüsünün başvurduğunu ve değerlendirmeler sonucunda 30 üniversitenin 31 kampüsünün unvan almaya hak kazandığını açıkladı. Programın değerlendirme sisteminde önemli değişikliklere gidileceğini de açıklayan Özvar, 2027 yılından itibaren Bronz, Gümüş ve Altın olmak üzere üç kademeli derecelendirme modeline geçileceğini söyledi. Özvar, yeni sistemde erişilebilirlik, sürdürülebilirlik, sağlıklı beslenme kültürü, spor tesislerinin kullanım oranları ve çevre dostu uygulamaların daha fazla önem kazanacağını ifade etti. Üniversitelerde diyetisyen veya ilgili birimin bulunmasının zorunlu kriterler arasına alınacağını belirten Özvar, özel ihtiyaçlı bireylerin spor alanlarına erişiminin de bağımsız bir değerlendirme kriteri olarak uygulanacağını kaydetti.

Spor Dostu Kampüs Programı'nın uluslararası boyuta taşınacağını açıklayan Özvar, komşu ülkelerdeki üniversitelerin programa davet edileceğini belirterek, bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de kriterleri sağlayan bir üniversitenin projeye dahil olduğunu söyledi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Eğitim, Kültür, Spor, Son Dakika

Son Dakika Eğitim 30 Üniversiteye 'Spor Dostu Kampüs' Unvanı - Son Dakika

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