ADÜ'de 2026-2027 döneminde yeni öğrencilere oryantasyon programları sürüyor. - Son Dakika
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ADÜ'de 2026-2027 döneminde yeni öğrencilere oryantasyon programları sürüyor.

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ADÜ\'de 2026-2027 döneminde yeni öğrencilere oryantasyon programları sürüyor.
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ADÜ'de 2026-2027 Akademik Yılı kapsamında yeni kayıtlı öğrencilere yönelik oryantasyon programları fakülte ve meslek yüksekokullarında sürüyor. Oturumlarda ders işleyişi, sınav süreçleri, OBİS, staj ve danışmanlık hizmetleri anlatıldı; öğrencilerin soruları yanıtlandı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) 2026-2027 Akademik Yılı kapsamında, yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik oryantasyon ve bilgilendirme programları fakülte ve meslek yüksekokullarında devam ediyor.

Oryantasyon programları çerçevesinde, Eğitim Fakültesi, Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulunda yeni öğrenciler için bilgilendirme oturumları gerçekleştirildi. Programların temel amacı; öğrencilerin üniversite yaşamına uyum sağlamalarını, akademik süreçler hakkında bilgi edinmelerini ve sosyal farkındalık kazanmalarını desteklemek olarak belirlendi.

Üniversite genelinde süren oryantasyon etkinliklerinde öğrencilere; ders işleyişi, sınav süreçleri, çift anadal ve yandal programları, OBİS sistemi, staj uygulamaları, danışmanlık hizmetleri ile sosyal ve kültürel etkinlikler hakkında bilgiler veriliyor. Bu kapsamda, öğrencilerin akademik yaşama hızlı, bilinçli ve etkin biçimde uyum sağlamalarına katkı sunulması hedefleniyor.

Program, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
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