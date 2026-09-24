ADÜ Tıp Fakültesi öğrencilerine Yeşilay katkılı bağımlılık eğitimi verildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde oryantasyon programına katılan öğrencilere bağımlılık türleri, dijital ortamdaki riskler ve bağımlılıkla mücadele yöntemleri konusunda eğitim verildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi öğrencilerine yönelik düzenlenen oryantasyon programı kapsamında bağımlılıkla mücadele ve farkındalık eğitimleri gerçekleştirildi. Programda "Sanal Ortamda Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele", "Narkotik Gençlik ve Narko Rehber Eğitimi" ile "Bağımlılıkla Mücadele ve Farkındalık" başlıklı oturumlar düzenlendi. Eğitimlerde öğrencilere bağımlılık türleri, riskli davranışlar, dijital ortamda karşılaşılabilecek tehditler ve bağımlılıkların önlenmesine yönelik yaklaşımlar hakkında bilgi verildi. Programda ayrıca sağlıklı yaşam alışkanlıklarının desteklenmesi ve bağımlılık konusunda erken farkındalığın önemi ele alındı. Yeşilay'ın da katkı sunduğu programda, bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam konusunda yürütülen farkındalık çalışmaları hakkında öğrencilere bilgi aktarıldı. Oryantasyon programındaki eğitimlerle tıp fakültesi öğrencilerinin bağımlılıkların önlenmesi ve koruyucu sağlık hizmetleri konusunda bilgi edinmeleri amaçlandı.