Ağaçören ilçesinde "İyi Tarım" kursu açılıyor

Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde tarımsal üretimde kaliteyi artırmak ve üreticileri bilinçlendirmek amacıyla "İyi Tarım Kursu" açılıyor. Ağaçören Şehit Ömer Görgülü Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenecek kurs, bölgedeki çiftçiler ve tarıma ilgi duyan vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor. Toplam 30 saat sürecek eğitim programı, 27 Nisan 2026 tarihinde başlayacak. Kursa 14 yaş ve üzeri herkes katılım sağlayabilecek. Eğitimler, Ağaçören Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilecek olup başvurular 15 Nisan 2026 ile 27 Nisan 2026 tarihleri arasında alınacak. Başvuru işlemleri ise e-Devlet üzerinden yapılacak.

Program kapsamında katılımcılara, sürdürülebilir tarım yöntemleri, bitki sağlığı, doğru gübreleme teknikleri ve çevre dostu üretim modelleri gibi konularda bilgi verilecek. Eğitim sürecinin sonunda verilecek sertifikanın, "İyi Tarım Uygulamaları" kapsamında sağlanan hibeler için geçerli olacağı belirtildi.