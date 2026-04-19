Ağaçören ilçesinde "İyi Tarım" kursu açılıyor

19.04.2026 15:51
Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde tarımsal üretimde kaliteyi artırmak ve üreticileri bilinçlendirmek amacıyla "İyi Tarım Kursu" açılıyor. Ağaçören Şehit Ömer Görgülü Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenecek kurs, bölgedeki çiftçiler ve tarıma ilgi duyan vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor. Toplam 30 saat sürecek eğitim programı, 27 Nisan 2026 tarihinde başlayacak. Kursa 14 yaş ve üzeri herkes katılım sağlayabilecek. Eğitimler, Ağaçören Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilecek olup başvurular 15 Nisan 2026 ile 27 Nisan 2026 tarihleri arasında alınacak. Başvuru işlemleri ise e-Devlet üzerinden yapılacak.

Program kapsamında katılımcılara, sürdürülebilir tarım yöntemleri, bitki sağlığı, doğru gübreleme teknikleri ve çevre dostu üretim modelleri gibi konularda bilgi verilecek. Eğitim sürecinin sonunda verilecek sertifikanın, "İyi Tarım Uygulamaları" kapsamında sağlanan hibeler için geçerli olacağı belirtildi. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Çiftçilik, Ağaçören, Aksaray, Eğitim, Tarım, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel, Barselona’da Sanchez ile bir araya geldi Özgür Özel, Barselona'da Sanchez ile bir araya geldi
Trump ile Netanyahu arasında kriz Açıklamayı duyunca şoke oldu Trump ile Netanyahu arasında kriz! Açıklamayı duyunca şoke oldu
Alkollü sürücüden “pes“ dedirten istek Polis otosunda koltuğu beğenmedi Alkollü sürücüden "pes" dedirten istek! Polis otosunda koltuğu beğenmedi
Trump’tan savaşı kaybettiğinin itirafı Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı
Okul katliamında şok detay Alparslan Hoca gidince felaket geldi Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi
Ataşehir Belediyesi’ne operasyon Gözaltına alınan 18 kişiden 5’i sağlık kontrolünden geçirildi Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Gözaltına alınan 18 kişiden 5'i sağlık kontrolünden geçirildi

15:59
Samsunspor-Beşiktaş mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu
Samsunspor-Beşiktaş mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu
15:10
ABD heyeti Pakistan’a hareket etti, Trump’tan ateşkes resti geldi
ABD heyeti Pakistan'a hareket etti, Trump'tan ateşkes resti geldi
14:53
Tutuklanan eski valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel’in çelişkilerle dolu ifadesi ortaya çıktı
Tutuklanan eski valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in çelişkilerle dolu ifadesi ortaya çıktı
14:40
Özkan Yalım dosyasında yeni perde 254 adet cinsel içerikli görüntü çıktı
Özkan Yalım dosyasında yeni perde! 254 adet cinsel içerikli görüntü çıktı
14:18
Genç kızı taciz eden adamı darbedip kadın kıyafeti giydirdiler
Genç kızı taciz eden adamı darbedip kadın kıyafeti giydirdiler
14:08
Ülke felaketi yaşıyor Suyun üstündeki kasaba küle döndü
Ülke felaketi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü
