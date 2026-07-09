Ağrı'da Yetişkin Okuma Bayramı Etkinliği - Son Dakika
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Ağrı'da Yetişkin Okuma Bayramı Etkinliği

Ağrı\'da Yetişkin Okuma Bayramı Etkinliği
09.07.2026 17:52
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Doğubayazıt'ta yetişkin kadın kursiyerlere belgeleri verildi; Okuma Bayramı kutlandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Aile Destek Merkezi bünyesinde açılan Yetişkin Okuma-Yazma Kursu'nu tamamlayan kadın kursiyerler için Okuma Bayramı etkinliği gerçekleştirildi. Kursiyerlere başarı belgeleri törenle verildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde faaliyet gösteren Doğubayazıt 1. Aile Destek Merkezi'nde (ADEM-1) eğitim gören yetişkin kursiyerler için Okuma Bayramı etkinliği düzenlendi.

Yetişkin Okuma-Yazma Kursu'nu başarıyla tamamlayan kadın kursiyerler, düzenlenen programda başarı belgelerini aldı. Etkinlikte kursiyerler, öğretmenleri ve aileleri bir araya gelirken, eğitim sürecinin tamamlanması dolayısıyla çeşitli kutlamalar gerçekleştirildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Doğubeyazıt, Etkinlik, Eğitim, Yaşam, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Ağrı'da Yetişkin Okuma Bayramı Etkinliği - Son Dakika

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