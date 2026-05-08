Akgedik TOKİ\'de Bilim Fuarı Coşkusu

08.05.2026 22:46
Yunusemre'deki TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, öğrencilerin özgün projeleriyle büyük ilgi gördü.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Akgedik TOKİ Ortaokulu'nda düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı, öğrencilerin hazırladığı birbirinden özgün projelerle ziyaretçilerden tam not aldı. "Küçük Adımlar, Büyük Buluşlar: Akgedik TOKİ'de Bilim Var!" sloganıyla gerçekleştirilen fuarda öğrenciler, bilimsel düşünme, araştırma ve üretme becerilerini sergiledi.

Akgedik TOKİ Ortaokulu'nda gerçekleştirilen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'na eğitim camiası ve veliler yoğun ilgi gösterdi. Fen Bilimleri Öğretmeni Zehra Zirek'in proje yürütücülüğünü üstlendiği fuarda öğrenciler tarafından hazırlanan toplam 15 proje görücüye çıktı.

Programa Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden il müdür yardımcıları, şube müdürleri, çok sayıda okul müdürü ve müdür yardımcısı katıldı. Öğrenciler hazırladıkları projeleri misafirlere anlatarak büyük beğeni topladı.

Programın açılışında konuşan Okul Müdürü Mehmet Emin Efe, Mayıs ayı boyunca "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" temasıyla çeşitli etkinliklerin düzenlendiğini belirterek bilim fuarının da bu temaya önemli katkı sunduğunu ifade etti. Bu tür çalışmaların öğrencilerin sosyal ve akademik gelişimine olumlu katkılar sağladığını kaydeden Efe, öğrencilerin yetişmesinde emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti.

Velilerin fuara yoğun ilgi göstermesinden memnuniyet duyduklarını belirten Efe, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında velilerin okulla ilgili olması çok önemli. Velilerimiz okulumuzdaki çalışmaları ilgiyle takip ediyor. Bu da okulda bizi güvende ve mutlu hissettiriyor." dedi.

Fuar kapsamında çevre bilinci, sürdürülebilir enerji, teknoloji, tasarım ve günlük yaşamı kolaylaştıran yenilikçi çözümler ön plana çıktı. "Kalp Atışına Duyarlı Akıllı Araç Kontrol ve Güvenlik Sistemi (BioDrive)" adlı proje sürücünün kalp ritmine göre araç kontrolünü sağlamasıyla dikkat çekerken, "Manyetik Alan Tabanlı Elektrikli Yol Sistemi ile Temassız Şarj Alımı" projesi de elektrikli araçların geleceğine yönelik çevreci çözümüyle ilgi gördü.

Bunun yanı sıra "Güneş Panelli Rüzgar Türbini Tasarlıyorum", "Orman Yangını Tespit ve Söndürme Sistemi", "Bitkilerden Doğal Boya Elde Etmek", "3 Boyutlu Çizgi Film Tasarımı ve Dijital Hikaye Anlatımı", "Makey Makey ile Etkileşimli Hafıza Oyunu", "Cebimde Matematik Var", "Snap Words ile İngilizce Kelime Öğrenimi", "Hibrit Bitki Kabini: Hindistan Cevizi Torfu ile Doğal Akustik Duvar", "Manisa Topraklarında Su Tutma Kapasitesi ve Kuraklık Direnci", "Türk-İslam Bilgeleri Albümü Tasarımı" ve "Sadaka Koridoru" projeleri de ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. - MANİSA

Kaynak: İHA

