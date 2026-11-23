Aksu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ara tatilin ardından öğrencilerin yeniden ders başı yaptığı ilk günde ilçedeki okul kantinlerine denetim düzenledi. Gıda mühendisi ve gıda teknikeri eşliğinde gerçekleştirilen denetimlerde, öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla kapsamlı kontroller yapıldı.

Aksu Belediyesi, öğrencilerin sağlığını korumak ve okul kantinlerinde gıda güvenliğini sağlamak amacıyla denetim çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda harekete geçen zabıta ekipleri, ilçedeki okul kantinlerinde hijyen ve mevzuata uygunluk denetimi gerçekleştirdi.

Gıda mühendisi ve gıda teknikeri eşliğinde gerçekleştirilen denetimlerde; kantinlerin genel hijyen şartları, ürünlerin muhafaza ve saklama şartları, fiyat etiketleri ve son tüketim tarihleri kontrol edilirken Okul Gıdası Hakkında Tebliğ'e uygunluk da incelendi.

Öğrencilerin gün içerisinde sıklıkla alışveriş yaptığı kantinlerde sağlıklı ve güvenilir gıda sunulmasının önemine dikkat çeken ekipler, işletmelerin ilgili mevzuata uygunluğunu kontrol etti.

Denetimler düzenli olarak sürecek

Aksu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, öğrencilerin sağlığını yakından ilgilendiren okul kantinlerine yönelik denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceğini bildirdi. Çalışmaların yalnızca eksiklikleri tespit etmeyi değil, aynı zamanda kantinlerde hijyen ve gıda güvenliği bilincini artırarak mevzuata uygun hizmet sunulmasını sağlamayı hedeflediği belirtildi.