Aliağa\'da HABAŞ Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin "Zeytinin Kalbi" sergisi açıldı

Aliağa İlçesinde HABAŞ Mehmet Rüştü Başaran Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin hazırladığı "Zeytinin Kalbi" resim sergisi açıldı.

liağa Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen resim sergisinde zeytin temasını sanatla buluşturan eserler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Açılışa Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Açılışın ardından sergiyi gezen protokol üyeler, öğrencilerin eserlerini inceleyerek emeklerinden dolayı öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik etti.