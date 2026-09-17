Altıntaş\'ta İlköğretim Haftası, İstiklal İlkokulundaki programla kutlandı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde İlköğretim Haftası, İstiklal İlkokulunda düzenlenen programla kutlandı.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan, Şube Müdürleri İslam Aktepe ve Serdar Koyuncu'nun yanı sıra okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Yeni eğitim-öğretim yılının heyecanının paylaşıldığı programda, öğrencilerin hazırladığı çeşitli etkinlikler büyük beğeni topladı. Renkli görüntülere sahne olan programda, öğrenciler yeni dönemin coşkusunu öğretmenleri ve velileriyle birlikte yaşadı.

Program, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının tüm öğrenciler, öğretmenler ve veliler için başarılı ve verimli geçmesi temennileriyle sona erdi.