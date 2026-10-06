ANABİLİM SPOR KULÜBÜ YENİ SEZONU YILDIZLARLA AÇIYOR - Son Dakika
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ANABİLİM SPOR KULÜBÜ YENİ SEZONU YILDIZLARLA AÇIYOR

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ANABİLİM SPOR KULÜBÜ YENİ SEZONU YILDIZLARLA AÇIYOR
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Ünlü futbolcu Cenk Tosun, dünya rekortmeni Emre Sakçı ve spor dünyasının önemli isimleri “Meet The Teams” organizasyonunda Anabilim’in genç sporcularıyla buluştu.

İSTANBUL – Anabilim Spor Kulübü, yeni spor sezonunu “Meet The Teams” organizasyonuyla açtı. Anabilim Spor Kulübü Koordinatörü Hakan Çark’ın organizasyonunu yürüttüğü, gazeteci ve sunucu Emre Tilev’in sunuculuğu üstlendiği etkinlikte; milli futbolcu Cenk Tosun, dünya rekortmeni milli yüzücü Emre Sakçı, olimpik yüzücü Burcu Dolunay, eski milli ve rekortmen yüzücü Gizem Papila, eski milli voleybolcu Mehmet Başyolcu, NBA Basketbol Okulları Kurucu Ortağı Devrim Kıvanç, ENKA Spor Kulübü Yüzme Sorumlusu Ender Kalpak, Networking Akademi Kurucusu, yazar ve eski milli yüzücü Ertuğrul Belen, Arkas Holding Liman ve Terminal İşletmeleri Grubu Başkanı eski milli rekortmen yüzücü Özgür Kalelioğlu, Swimrank Kurucusu Alp Keler, spor bilimleri akademisyeni Erhan Çembertaş ve eski milli atlet Ayhan Bodur başta olmak üzere spor dünyasından çok sayıda isim katıldı.

ANABİLİM SPOR KULÜBÜ YENİ SEZONU YILDIZLARLA AÇIYOR

Yeni sezon buluşmasında Anabilim Spor Kulübü’nün farklı branşlarda başarı elde eden sporcuları ödüllendirilirken, üç genç sporcuya da burs verildi. Yüzme, voleybol ve basketbol başta olmak üzere çeşitli dallarda milli sporcular yetiştiren Anabilim Spor Kulübü; İstanbul ve Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra uluslararası arenada da önemli başarılara imza atıyor. Sunumda yer alan başarılar arasında Voleybol Asya Ligi ikinciliği, artistik yüzmede Dünya ikinciliği ve Avrupa birinciliği, yine Avrupa ve Türkiye yüzme şampiyonlukları, milli sporcu dereceleri ve basketboldaki bireysel başarılar bulunuyor. Bu başarılar, kulübün genç sporculara yönelik altyapı ve gelişim çalışmalarının ulaştığı seviyeyi ortaya koyuyor.

Anabilim Eğitim Kurumları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kılıç, sporun Anabilim eğitim yaklaşımındaki önemine dikkat çekerek, çocukların yalnızca sportif başarı elde eden değil; disiplin, mücadele ve takım ruhunu hayatlarına taşıyan bireyler olarak yetişmesini önemsediklerini belirtti. Kılıç, özellikle Anabilim Eğitim Kurumları’nın 40. Yılında “Meet The Teams” organizasyonuyla genç sporcuları önemli rol modellerle buluştururken, verilecek burslarla da genç yeteneklerin gelişimlerine destek olmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

ANABİLİM SPOR KULÜBÜ YENİ SEZONU YILDIZLARLA AÇIYOR
Emre SakçıCenk TosunEğitimDünyaSporSon Dakika

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