Anadolu Üniversitesi'nde Yeni Salonlar Açıldı - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesi'nde Yeni Salonlar Açıldı

Anadolu Üniversitesi\'nde Yeni Salonlar Açıldı
23.06.2026 13:33
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Halk kültürü eğitimine katkı sağlayacak yeni salonlar açıldı; etkinliklerle tanıtıldı.

Anadolu Üniversitesi Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde oluşturulan yeni sınıf ve salonların açılışı gerçekleştirildi. Halk kültürü, müzik ve dans alanlarında eğitim, araştırma ve uygulama çalışmalarına katkı sağlaması amacıyla hazırlanan salonlar düzenlenen törenle hizmete sunuldu.

Program kapsamında isimleri salonlarda yaşatılan kişilerin yakınlarına ve törene katılan konuklara teşekkür belgeleri takdim edildi. Belge alanlar arasında Kadir İstifçi'nin eşi Prof. Dr. İlknur İstifçi, Danyal Mantı, Tekin Koçkar ve Turhan Baraz'ın oğlu yer aldı. Açılış töreninde halk kültürünü yansıtan çeşitli etkinlikler de gerçekleştirildi. Açılışta sergilenen zeybek gösterisi izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilirken, Türk halk müziği eserleri aktarıldı. Türk halk kültürüne önemli katkılar sunan isimlerin adlarının yaşatıldığı salonlar, hem eğitim faaliyetlerine ev sahipliği yapacak hem de kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayacak. Açılışı yapılan alanların, öğrencilerin uygulamalı çalışmalarına destek olması ve halk bilimi alanındaki araştırmalara kaynak oluşturması hedefleniyor. Tören sonunda davetliler açılışı gerçekleştirilen salonları dolaşarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Katılımcılar, yeni alanların halk kültürü çalışmalarına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Program, toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Açılış programına Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erkan Erdemir ve Prof. Dr. Serpil Koçdar, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı. Program kapsamında merkez bünyesinde oluşturulan Neşet Ertaş Türk Halk Müziği Sınıfı, Turhan Baraz Dans Salonu, Tekin Koçkar Dans Salonu, Danyal Mantı Türk Sanat Müziği Sınıfı, Kadir İstifçi Arşiv ve Kütüphane Odası ile Hatice Özsoy Kostüm Odası'nın açılışı gerçekleştirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Anadolu Üniversitesi'nde Yeni Salonlar Açıldı - Son Dakika

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