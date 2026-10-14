Anadolu Üniversitesi öğrencileri TRT'de birincilik ve özel ödül dahil 5 ödül kazandı - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesi öğrencileri TRT'de birincilik ve özel ödül dahil 5 ödül kazandı

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Anadolu Üniversitesi öğrencileri TRT\'de birincilik ve özel ödül dahil 5 ödül kazandı
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TRT tarafından düzenlenen 2026 Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda Anadolu Üniversitesi öğrencileri dört kategoride dereceye girdi ve TRT Özel Ödülü'nü kazandı. Öğrenciler yarışmayı bir birincilik, iki ikincilik, bir üçüncülük ve bir özel ödül olmak üzere beş ödülle tamamladı.

TRT tarafından düzenlenen 2026 Geleceğin İletişimcileri Yarışmasında Anadolu Üniversitesi öğrencileri dört farklı kategoride dereceye girerken bir projeyle de TRT Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

Üniversite öğrencileri yarışmayı bir birincilik, iki ikincilik, bir üçüncülük ve bir özel ödül olmak üzere toplam beş ödülle tamamladı. Genç iletişimcilerin özgün projelerini desteklemeyi, mesleki yetkinliklerini geliştirmelerini ve yayıncılık sektörüne hazırlanmalarını amaçlayan yarışmada Anadolu Üniversitesi öğrencileri farklı kategorilerde hazırladıkları çalışmalarla öne çıktı. Ödül törenine Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Rektör Danışmanı ve İletişim Bilimleri Fakültesi (İBF) Dekanı Prof. Dr. Barış Kılınç, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Bostancı, Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Yasin Arslan, İBF Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Sırrı Serhat Serter de katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Anadolu Üniversitesi öğrencilerinden beş ödül

Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi öğrencisi Eyüp Karakuzu, Radyo Drama kategorisinde "Beyaz Geminin Yolcuları" adlı projeyle birincilik elde etti.

Sosyal Medya Yönetimi kategorisinde İBF öğrencileri Alperen Önder ve Atahan Cavcar'ın hazırladığı "Altın Jenerasyon" adlı proje ikincilik ödülüne layık görüldü. GSF mezunu Selin Toprak ise "Dünya Günü Kutlu Olsun" ile Animasyon Film kategorisinde ikincilik kazandı.

Belgesel Film kategorisinde İBF öğrencileri Toprak Bektaş, Mehmet Ali Genç ve Sıla Buse Güler'in hazırladığı "Caz Cazdır" adlı proje üçüncülük ödülünü aldı. İletişim Kampanyası kategorisinde ise İBF öğrencileri Ufuk Yazgan ve Tuba Kursak'ın hazırladığı "Ortak" adlı proje TRT Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

Öğrencilerin çalışmalarına ulusal düzeyde başarı

Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin beş ödülle tamamladığı yarışma, farklı fakültelerde yürütülen eğitim ve üretim çalışmalarının ulusal düzeyde görünürlük kazanmasına katkı sağladı. İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin sosyal medya yönetimi, belgesel film ve iletişim kampanyası alanlarındaki başarılarına, Açık öğretim Fakültesi öğrencisi Eyüp Karakuzu'nun Radyo Drama ve Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu Selin Toprak'ın Animasyon Film kategorisindeki derecesi de eklendi.

Kaynak: İHA
Anadolu ÜniversitesiKültür SanatEğitimMedyaTrtSon Dakika

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